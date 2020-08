El Zaragoza solicita al Consejo Superior de Deportes suspender el play-off de ascenso a Primera por «falta de integridad y riesgo para la salud»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 08/08/2020 14:53 h

El Real Zaragoza da un paso más presentando un recurso de alzada ante el Consejo Superior de Deportes reiterando la solicitud de dar por finalizada la competición «por falta de integridad de la competición y el muy grave riesgo para la salud». El equipo argumenta que la variación de las fechas para disputar la promoción de ascenso causa al Zaragoza «un daño deportivo de imposible reparación». «Uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, Luis Suárez Charris no podrá ser parte en esos entrenamientos», alega el club.

¿Qué proponen? Cómo ya habían planteado en su requerimiento previo, proponen acordar el ascenso de los seis equipos de Segunda División que acabaron en las posiciones del 1 al 6 en la temporada regular y, con ello, el descenso de los tres últimos de Primera División, que tendría 23 equipos. «Esta circunstancia vulnera el fair play deportivo solicitado por la FIFA en su guía sobre el coronavirus y la vuelta a las competiciones con fecha del 7 de abril de 2020 y provoca una evidente falta de igualdad de oportunidades y la consiguiente adulteración de la competición, al privarse al Real Zaragoza, por circunstancias ajenas al mismo e imposibles de prever, de uno de sus mejores jugadores y su máximo goleador, lo que le sitúa en inferioridad manifiesta sin que hubiera incumplido ninguna regla», indicen desde el club.

El ascenso de los seis equipos es una de las soluciones que propone el requerimiento, que también contempla otros posibles escenarios. «Alternativamente, que, de acuerdo con la imposibilidad de jugar un play-off con las mismas armas, equitativamente y sin adulterar la competición, los partidos a jugar fueran todos definitivamente acabados con 0-0, lo que, por la reglamentación, haría que el mejor clasificado, el Real Zaragoza, fuera quien tuviera derecho a ascender», explican desde el club.

Si no se pudiera contemplar esta situación, contemplan una tercera vía: «Subsidiariamente, si no hubiera de contemplarse la situación 2, que el tercer clasificado en la temporada regular, el Real Zaragoza, fuera el equipo al que se reconociera como mejor derecho deportivo al ascenso. Además, el Real Zaragoza plantea en su recurso ante el Consejo Superior de Deportes la actual situación de grave riesgo para la salud». Para ello, esgrime que precisamente la Liga reconoce que en la elección de fechas se ha tenido en cuenta la particular circunstancia del Zaragoza, que comunicó un positivo por covid en uno de sus jugadores y se ha visto restringido su régimen de entrenamiento en grupo. «Dicha mención no hace referencia a un hecho aislado, sino que trasluce una situación actual de grave riesgo que hace desaconsejable, cada día más la clebración del play off de este modo aplazado», indican desde el club.

El club incide en las condiciones actuales de evolución de la pandemia en nuestro país y alerta del grave peligro para los jugadores. «La disputa del play-off de ascenso en las fechas acordadas y en las condiciones actuales supone un grave riesgo para la salud de los profesionales que participan, cuya salvaguarda y protección debe ser considerada un principio superior por la autoridad deportiva, subordinando al mismo el desarrollo de la competición en los términos actualmente propuestos». En su escrito, argumenta que «sin perjuicio de lo anterior, acuerde, mientras se tramita el presente recurso, la medida cautelar consistente en ordenar la suspensión de la disputa del reiterado play off, habida cuenta de los graves riesgos para la salud que implica su disputa en las fechas aplazadas de referencia».