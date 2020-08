El Barcelona se juega la temporada ante el Nápoles

0

La Voz de Galicia P. Ríos

Colpisa 07/08/2020 21:35 h

Medio año hace, casi, que un gol de Griezmann igualó otro de Mertens en San Paolo en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrentó a Nápoles y Barça. Aquel 25 de febrero, cerca de 60.000 aficionados animaron al equipo italiano en un partido que acabó 1-1 con más luces que sombras en los dos clubes.

Hoy se disputa la vuelta en un Camp Nou a puerta cerrada por medidas sanitarias, sin presión ambiental para el conjunto de Gennaro Gattuso, pero de máximo riesgo para la escuadra de Quique Setién, amenazado con la posibilidad de cerrar una temporada sin títulos en el caso de caer eliminado. En juego está el pase a la inminente Final a 8 de Lisboa, también en formato vertiginoso.

El Barça, segundo en la Liga ganada por el Real Madrid, eliminado por el Athletic en la Copa y por el Atlético en la Supercopa de España, está a cuatro partidos de intentar salvar el curso con un gran título, pero a uno de finiquitarla con un fracaso que le costaría la cabeza, sin ninguna duda, a Quique Setién y que podría dar paso a una revolución en la plantilla. No se puede decir que haya habido una gran mejoría desde aquella lejana ida. El Nápoles, en cambio, sí ha adquirido una mayor identidad desde entonces, conquistando la Coppa de Italia ante la Juventus 0-0 (4-2 por penaltis). Gennaro Gattuso también llegó a media temporada, pero su mano se ha notado más que la de Setién.

El técnico cántabro se juega su futuro con solo once jugadores de campo de la primera plantilla y dos porteros. La pésima planificación deportiva de los responsables del club en esa parcela y los contratiempos ya dejaron al equipo en cuadro en la reanudación de la Liga y nada ha cambiado. Arturo Vidal y Sergio Busquets son bajas por sanción; Umtiti y Dembélé (aunque lleva un par de días entrenando con el grupo) siguen lesionados; Arthur se declaró en rebeldía tras ser traspasado a la Juventus, sin ninguna voluntad de echar una última mano a sus compañeros pese a que el viernes regresó por fin de Brasil; y Braithwaite no está inscrito en Europa porque la UEFA no lo permitió, a diferencia de LaLiga y la Federación española, al ser fichado fuera de plazo en febrero como sustituto del lesionado Dembélé. Por lo menos, Setién ha podido recuperar a Griezmann, Lenglet y Araújo.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, De Jong, Rakitic, Sergi Roberto, Messi, Luis Suárez y Griezmann.

Nápoles: Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Fabián Ruiz, Demme, Zielinski, Callejón, Mertens e Insigne.

Árbitro: Cuneyt Çakir (Turquía).

Estadio: Camp Nou.

Hora y TV: 21.00 horas. Movistar Liga de Campeones.

Quique Setién: «No se me ha pasado por la cabeza que sea mi último partido»

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, valoró el tiempo que han tenido para recuperarse en lo físico y lo anímico y dijo que afronta el encuentro con «energía renovada» después de dejar escapar la Liga y confiados en que avanzarán a la fase final en Lisboa.

«Las sensaciones del último partido fueron ya positivas. Como bien dijeron los jugadores y yo mismo, necesitábamos un descanso. Tantos partidos seguidos nos cansaron, pero hemos tenido tiempo suficiente para preparar el partido bien y para limpiarnos en el aspecto físico, volver con energía renovada, que nos ha permitido hacer muy buenos entrenamientos», afirmó el preparador.

El técnico azulgrana se refirió a esa autocrítica que hizo el vestuario de un Barça que no puede fallar ante el Nápoles si quiere salvar la temporada y quizá el proyecto de Setién. «No se me ha pasado por la cabeza en ningún momento la posibilidad de que este sea mi último partido. Estoy tranquilo. Hemos preparado el partido a conciencia, pensando que vamos a continuar y que vamos a afrontar el resto hasta el final con la misma energía que tenemos ahora», dijo.

«La identidad este equipo no lo ha perdido. Otra cosa son los matices que adoptamos cada entrenador. Desde que hemos llegado hemos tratado de recuperar algunas cosas. Estamos satisfechos con la progresión», concluyó Setién.

Trámite en el Allianz Arena entre Bayern y Chelsea

Campeón de Alemania y vencedor de la Copa germana, el Bayern de Múnich será también uno de los grandes favoritos de la Liga de Campeones en la Final a 8 de Lisboa, de cumplimentar lo que parece un mero trámite hoy ante el Chelsea en la vuelta de los octavos de final que se disputará en el Allianz Arena.

Los bávaros se impusieron por 0-3 en el partido de ida jugado en Londres, no han perdido un encuentro en el año 2020 y han aplastado a sus rivales nacionales para llevarse el doblete. Sus oponentes londinenses, por su parte, acusan el cansancio de un final de temporada maratoniano y la final de la FA Cup perdida el pasado sábado frente al Arsenal (2-1). Lampard deberá lidiar con las lesiones de César Azpilicueta, Pedro y Christian Pulisic y con las sanciones de Marcos Alonso y Jorginho.

La única incógnita es el estado de forma después de un mes de parón, puesto que el Bayern no ha jugado un partido oficial desde la final de la Copa de Alemania (4-2 contra el Leverkusen) el pasado 4 de julio. Sin su público, los jugadores tendrán que evitar faltas de concentración para detener a los blues y evitar una catástrofe. La experiencia de los veteranos del vestuario, los supervivientes del triplete del año 2013 (Thomas Müller, Manuel Neuer, Jérôme Boateng, David Alaba y Javi Martínez), podrá ser vital. Aquella temporada los muniqueses superaron en octavos a otro equipo de Londres, el Arsenal, aunque estuvieron cerca de la eliminación.

Alineaciones probables

Bayern de Múnich: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Coutinho y Robert Lewandowski.

Chelsea: Caballero, Rudiger, Zouma, Christensen, James, Kanté, Kovacic, Emerson, Mount, Giroud y Hudson-Odoi.

Árbitro: Ovidiuo Alin Hategan (Rumanía).

Estadio: Allianz Arena de Múnich.

Hora y TV: 21.00 horas. Movistar Liga de Campeones.