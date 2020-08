Si Quartararo aguanta la presión, tiene opciones de ser campeón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Javier Díaz Pan

14/08/2020 05:00 h

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la figura de Fabio Quartararo es su trayectoria, porque lo define muy apropiadamente. Nació en Niza y comenzó su carrera en Francia a los 4 años. Se vino a España a competir en la Copa Promovelocidad, unas carreras para jóvenes pilotos organizado por el RACC. Ganó títulos del campeonato en la categoría 50cc en el 2008, 70cc en el 2009 y 80cc en el 2011. Tambien ganó el Mediterráneo de premoto3 en el 2012.

Participó en el año 2013 en moto3 del Campeonato de España de Velocidad (CEV) en el equipo Wild Wolf Racing con Honda (dirigido por el excorredor Juan Borja). Hizo podio en su primera carrera, disputada bajo la lluvia, en el circuito de Montmelo. Terminó sexto en la segunda carrera. En las cuatro siguientes, solo acabo una vez entre los diez primeros y había bajado al octavo puesto en las posiciones del campeonato, a 37 puntos de Marcos Ramírez. Quartararo terminó la temporada a tope, ganando las ultimas tres carreras desde la pole, derrotando a Ramírez por casi diez segundos en la última en Jerez. Ganó el título con 14 años, siendo el campeón mas joven de la historia, superando a Aleix Espargaró.

Permaneció en el CEV Repsol para la temporada 2014, porque no tenía la edad para ir al mundial, que debía de ser de 16 años. Fichó por el Estrella Galica 0,0 Junior Team dirigido por Emilio Alzamora. Terminó la temporada como campeón. Ganó nueve de las once carreras de la temporada.

Dorna apreció al momento el nivel de este piloto y volvió a cambiar la normativa para acceder al mundial, para que cualquier piloto que ganase el FIM CEV Repsol o Mundial júnior pudiese tener acceso directo al Campeonato del Mundo independientemente de la edad.

De este modo, Fabio Quartararo puede participar en el Campeonato del mundo de Moto3 en el año 2015. Permaneció con el equipo Estrella Galicia 0,0, con Honda,acompañado por Jorge Navarro. En esta temporada solo consigue dos segundos puestos, en Estados Unidos y Holanda. En este momento, parece como si la presión de haberlo ganado todo pudiese un poco con él. También sufrió la lesión del maléolo en los entrenamientos de Misano y eso no le ayudó. Terminó décimo en el campeonato y sin puntos hasta que acabó en Valencia.

La temporada 2016 todavía fue peor. La verdad, no sé muy bien por qué. Él no podía haber perdido la velocidad que había tenido siempre. Creo que el entorno no era el más adecuado aunque no estoy seguro realmente de lo que pasaba. Acabó decimotercero sin ningún podio. En la temporada 2017 se trasladó a moto2, una categoría igualadísima y muy complicada, con una Kalex, el mejor chasis disponible. Como aprendizaje, el primer año no lo hace mal, pero lo cierra sin ningún resultado destacable. Apenas un sexto puesto en Misano. La verdad es que ya me empezaba a preguntar si era tan rápido como venía demostrando desde pequeño.

En la temporada 2018 cambia de equipo y se sube a una Speed Up. A priori no es un chasis puntero, pero en cambio obtiene mejores resultados consiguiendo una victoria en Cataluña y un segundo puesto en Holanda. La entrada en motogp en el año 2019 no era esperada, pero al crearse el equipo Petronas-Yamaha que se hizo para Lorenzo, y al fichar este por Repsol-Honda quedó esa plaza libre. Se la disputaron Quartararo y Bautista. Petronas acierta en la elección, tal como se vio durante la temporada 2019 y lo que llevamos de la 2020.

Este año creo que tiene bastantes opciones de ser campeón en base a su rendimiento y un poco también debido a la lesión de Marc Márquez. Se verá si está fuerte mentalmente cuando Marc se recupere, aunque también habrá que comprobar si Márquez vuelve a ser más rápido que Fabio. En ese caso, veremos si Quartararo sabe aguantar la presión.