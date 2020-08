Suspendido el rali Rías Baixas que se había aplazado a septiembre

0

Vigo 04/08/2020 18:36 h

El rali Rías Baixas tampoco se celebrará en la segunda fecha que se había programado. Después de que la pandemia de coronavirus obligara a suspenderlo en mayo, se había recolocado en el mes de septiembre, pero la escudería organizadora ha hecho público esta tarde que los rebrotes impiden también que tenga lugar el próximo mes.

A través de un comunicado, argumentan que «la actual situación de incertidumbre e inseguridad ocasionada por los rebrotes» les ha obligado a renunciar a la que iba a ser la edición número 54 de esta cita. Subrayan que la determinación se ha tomado en común acuerdo con el Concello de Vigo, así como con el principal patrocinador.

«Muy a nuestro pesar, hemos tomado esta difícil decisión aconsejados por las autoridades sanitarias priorizando, como no podía ser de otra forma, la salud del público», recalcan. Recuerdan, asimismo, que habían sido defensores de sacar adelante la prueba si estaban en condiciones de hacerlo sin poner en riesgo la salud de participantes y público, pero no ha sido así. «Tristemente, no es esa la realidad que vivimos actualmente», constatan.

Por último, se disculpan con todas aquellas personas que se puedan ver perjudicadas, además de agradecer la «confianza y comprensión» y lanzar un mensaje de esperanza: «Si seguimos los consejos sanitarios seguro que podemos celebrar la 54 edición del Rías Baixas por todo lo alto en el 2021».