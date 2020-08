Ricky Rubio rebate a un usuario de Instagram que le acusó de querer imponer el uso de mascarilla

0

01/08/2020 19:25 h

Los Suns de Ricky Rubio han comenzado con buen pie su camino por la burbuja de Orlando. Su victoria ante Washington Wizards, con un gran Ricky Rubio, les da todavía opciones de clasificarse para los play-off. Pero para que eso ocurra, el covid-19 no debe penetrar en el complejo de Florida donde se resguardan los jugadores. Rubio está concienciado y por eso recordó en Instagram la importancia de ponerse la mascarilla con el fin de evitar contagios. «Usa mascarilla», escribió el catalán en formato de hashtag en una publicación de Instagram.

Pero hubo un usuario que se sintió ofendido por la recomendación y decidió responder. «Si lo eliges. Usa mascarilla si lo eliges. No fuerces a la gente a ello». Un comentario que no quiso dejar pasar el base de El Masnou para exponer su visión de la situación. «Si solo te afectase a ti, entonces sí. Pero esto afecta a las vidas de otras personas por lo que no tienes elección. Todos los expertos han venido diciendo lo mismo, que con una mascarilla el riesgo de propagación es mucho menor. Espero que lo entiendas y te mantengas sano, amigo», respondió Ricky Rubio. Un comentario que rápidamente comenzó a acumular reacciones positivas.