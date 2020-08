Juan Fernández cierra un ciclo como director de Deportes de la UDC

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia charo alonso

01/08/2020 18:24 h

Después de tres legislaturas completas y casi trece años en el cargo, Juan Fernández cierra un ciclo al frente del área de Deportes de la UDC. Una decisión que como el propio Fernández explica viene dada por el «propio ciclo de vida del cargo» y por el deseo de dejar paso «a alguien con nuevas ideas y motivaciones y ganas de trabajar».

«La decisión viene de la creencia profunda de que todos los cargos políticos deben tener su momento de caducidad», explica el ya exdirector de Deportes de la Universidade de A Coruña, que añade: «Son cargos de llegada y de salida en el momento que tu sientes que te tienes que ir y no más de esos 8 o diez años. Más, quieras o no quieras y por muy bueno que seas, la motivación no es la misma. El área de Deportes mueve a muchas personas y supone un trabajo inmenso para el que necesitas la motivación al cien por cien».

La ex gimnasta rítmica Marta Bobo, olímpica en Los Ángeles 84, será la sucesora de Juan Fernández que a partir de ahora centrará sus esfuerzos en su labor como investigador y docente de la UDC. «Creo que el puesto estará soberanamente cubierto. Mara es una persona con un currículo excelente en todos los niveles. Gimnasta de renombre, doctora, jueza internacional y en investigación es un referente en temas de mujer y deporte. En este cargo de gestión estoy seguro de que su labor será tan relevante como en el resto de sus facetas profesionales. Será un prestigio para la Universidad», asegura Fernández, que después de trece años en el cargo se muestra especialmente orgulloso de «haber movilizado el área de Deportes de la Universidad, haberlo dotado de una estructura sostenible y diversificarlo hacia campos como es el deporte femenino, que antes contaban con muy poca visibilidad. También de los premios UDC Deportes», afirma Juan Fernández.