Hamilton vuela en Silverstone y Sainz saldrá séptimo

01/08/2020 16:58 h

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se ha llevado este sábado la pole, tercera consecutiva, en la sesión de calificación del Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta cita del Mundial de fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) comenzará desde la séptima posición.

En su pole número 91, el hexacampeón del mundo personalizó la superioridad absoluta de los Mercedes, que sacaron un segundo a sus perseguidores para copar, también con el finlandés Valtteri Bottas, la primera fila de la parrilla en Silverstone.

Mientras, el neerlandés Max Verstappen fue el primero del resto, tercero, y salvó el orgullo de Red Bull, que lamentó la eliminación del tailandés Alexander Albon en la Q2; junto a él saldrá el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto.

El británico Lando Norris (McLaren) y el canadiense Lance Stroll (Racing Point), quinto y sexto respectivamente, formarán la tercera línea. Sainz, el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el francés Esteban Ocon (Renault) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) cerraron el Top 10.

En una sesión marcada por la ausencia del mexicano Sergio Checo Pérez (Racing Point), que ha dado positivo por coronavirus, y sin la amenaza de la lluvia a pesar del cielo encapotado, el danés Kevin Magnussen (Haas) empezó marcando el primer crono de referencia de una primera tanda en la que todos los pilotos salieron con neumáticos blandos.

Pronto Bottas, dominador de los terceros libres, tomó el relevo para comandar una Q1 que terminó con un accidente sin consecuencias mayores del canadiense Nicholas Latifi (Williams), que perdió el control de su monoplaza en el sector 2. El norteamericano, así como Magnussen, el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y el francés Romain Grosjean (Haas), se quedaron fuera de la Q2.

Un trompo de Hamilton al inicio de la tanda por la suciedad en el trazado obligó a ondear la bandera roja en Silverstone, y el contratiempo dejó fuera de la definitiva Q3 a Alexander Albon, uno de los eliminados junto al francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el alemán Nico Hulkenberg (Racing Point), el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y el británico George Russell (Williams). Mientras, Sainz lograba pasar cuarto, solo por detrás de los dos Mercedes y del holandés Max Verstappen (Red Bull).

La Q3 dejó clara la superioridad de los Mercedes, un segundo y una décima por delante de sus rivales. Hamilton, con un tiempo de 1:24.616, consiguió ponerse por primera vez al frente por delante de su compañero de equipo. Ya en la última vuelta, un error en el segundo sector costó a Bottas la pole y facilitó la séptima del británico en Silverstone.

De hecho, el vigente campeón del mundo mejoró su tiempo (1:24.303) y saldrá desde el primer lugar de la parrilla junto al finlandés en busca de su tercera victoria consecutiva, tras las conseguidas en Estiria y Hungría.

Carlos Sainz: «No hice la mejor vuelta que podía hacer»

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) aseguró este sábado que «no» hizo «la mejor vuelta» que podía haber hecho durante la sesión de calificación del Gran Premio de Gran Bretaña, donde saldrá desde la séptima plaza, y ha afirmado que todavía tenía «margen» para mejorar después de su gran vuelta de la Q2.

«Ha sido una clasificación buena desde el punto de vista del coche; iba bastante cómodo en él, mejor que en otros grandes premios. Parece que hemos mejorado las sensaciones con el coche. En la Q3 no he hecho la mejor vuelta que podía hacer, se me ha ido de atrás en dos o tres curvas traccionando y me ha hecho perder, saliendo a la recta, bastante tiempo. Por eso no hemos podido calificar un poco más arriba. Aun así, séptimos con una vuelta no muy buena», señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el madrileño habló de su buena actuación durante la Q2, donde fue cuarto. «Había margen en el coche todavía. Hemos mejorado bastante en la Q3 un par de décimas sin una vuelta muy buena. Debemos seguir trabajando en las sensaciones con el coche, que este fin de semana parece que han mejorado un poco, para asegurarnos de que seguimos en esta dirección y no nos perdemos, porque voy recuperando un poco las sensaciones», apuntó.

En cuanto al ritmo de carrera, Sainz considera que será una incógnita. «La pista ha cambiado mucho de ayer a hoy, así que lo que aprendimos ayer no vale de nada. Va a ser un poco de tirar la moneda al aire. Las ruedas delanteras parece que van a sufrir más, así que habrá que tener un poco de cuidado», concluyó.