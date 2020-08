Aubameyang se marca un Ramos y se le cae la FA Cup nada más recibirla

0

La Voz de Galicia La Voz

01/08/2020 20:58 h

Nunca había levantado Aubameyang un título como capitán y se le notó. Al delantero, gran figura del partido al anotar los dos goles de su equipo, se le cayó la copa cuando se acercaba a sus compañeros para celebrar el título. La copa tuvo que ser recompuesta y, pese al siniestro, sufrió menos daños que aquella Copa del Rey que a Sergio Ramos se le escurrió desde lo alto de un autobús.

¡PERO ESTO QUÉ ES! 😳



Aubameyang fue a levantar la FA Cup ganada por el Arsenal... ¡PERO LA COPA SE LE CAYÓ AL SUELO! 🙈 ¡Terrible!#FinalFACupEnDAZN 🏆 pic.twitter.com/JXiO1RntuP — DAZN España (@DAZN_ES) August 1, 2020

No estaría mal para estrenarse como capitám, per hubo más. El atacante africano se quedó temporalmente sin medalla después de que el stock se agotase tras el desfile de todos sus compañeros por delante. No hay duda que acabará teniendo una en su poder, pero la anécdota ya queda ahí.

Se terminaron las medallas🎖#FACupFinal . Atrás quedaba Aubameyang, el mejor del partido, sin recibir la suya. pic.twitter.com/GZX13FtrOW — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) August 1, 2020