Bartomeu, sobre el caso Fuenlabrada: «Hay que llegar a las últimas consecuencias»

26/07/2020 19:16 h

«Leo muchas cosas sobre Tebas y su familia y deseo que no sea cierto porque si no, habría un problema ético que debe solucionarse. Hay que llegar a las últimas consecuencias y si se han dado algunas situaciones deberían tomar medidas todos los clubs. Todos los clubs hemos sido muy responsables cuidando la salud de todos y si alguien no ha seguido las indicaciones de la autoridades sanitarias y se ha equivocado hay que llegar hasta el final». El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se pronunció acerca del caso Fuenlabrada en una entrevista concedida al diario Mundo Deportivo. El mandatario reclamó contundencia frente a lo sucedido, aludiendoal hecho de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, haya tomado partido descaradamente mientras su hijo es abogado del club madrileño.

El mandatario repasó otros asuntos de actualidad y negó que vaya a adelantar las elecciones presidenciales previstas para el 2021. «Haré lo que toca por Estatutos. Sería una irresponsabilidad de esta junta en una situación de crisis por la pandemia que afecta al Barça y a los grandes clubs. Hay que tomar muchas decisiones para garantizar en el futuro la sostenibilidad. Si viniera gente nueva, desconocería cómo van las cosas», aseguró.

Cargó además contra el sistema de videoarbitraje: «El problema es de gestión. El VAR es una herramienta muy poderosa y en situaciones iguales o similares han tenido diferentes decisiones en distintos partidos. Es el agravio comparativo».