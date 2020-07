La Federación aplaza el Portugalete - Sestao por precaución ante un posible contagio por covid-19

Ante una reclamación del Numancia, Competición insta a la secretaría general de la RFEF a estudiar la ampliación de dos plazas

El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, ya tiene sobre la mesa la posibilidad de que la próxima Segunda División tenga 24 equipos, incluidos el Deportivo y el Numancia, que no habían descendido matemáticamente antes de la última jornada, que quedó adulterada al no disputarse todos sus partidos al mismo tiempo, como marca la reglamentación. El tema cobra vida después de que Competición se declarase el miércoles no competente para resolver este asunto, porque en su misma resolución derivó una reclamación expresa del club soriano a la secretaría general de la RFEF. Sería un primer paso q deberá producirse de forma urgente sobre un complejo entramado normativo, el de la ampliación de la Segunda División en la temporada 2019-20, que requiere de la anuencia posterior de LaLiga. Pero un sí de la federación podría ser casi definitivo.

