Yago Iglesias: «Ahora estamos más preparados que nunca para lograr el objetivo»

NASO CALVO

24/07/2020 18:26 h

La cuarta temporada de Yago Iglesias en el banquillo del Compostela está llegando a su fin. El técnico afronta su tercer play off consecutivo en la dirección deportiva del conjunto blanquiazul. Cada año fue mejorando su plantilla y buscando perfeccionar cuestiones que en ejercicios pasados le fueron costando algunos puntos y disgustos.

Sobre la actual plantilla, el entrenador explica que ahora tiene «un equipo mucho más asentado, con más recursos técnicos-tácticos, un equipo mucho más hecho que los anteriores. Este año estamos mucho más preparados que en las anteriores temporadas». Además, insiste en que el colectivo «fue madurando con el paso del tiempo en todos los sentidos pero, al mismo tiempo, no perdió en ningún momento la ilusión, la humildad y las ganas de trabajar, que es la base del éxito. Ahora solo esperamos que todo esto se vea reflejado en el campo y que al final del partido podamos festejar el ansiado ascenso».

Son muchos meses de espera, tal vez años. Como señalaba el capitán Álvaro Casas, el vestuario lleva cuatro años preparándose para este partido. «No hay ni un solo entrenamiento, ni un solo día en el vestuario en el que los jugadores no estén pensando en darle esta gran alegría a la afición», sentencia el entrenador.

El único futuro es Balaídos

Yago Iglesias tiene los cinco sentidos puestos en este partido. No piensa más allá de Balaídos. Su futuro puede esperar. En estos momentos poco le preocupa. No toca hablar ni de renovaciones ni de contratos. «No estoy pensando en nada más allá del Ourense. No podemos pensar en otra cosa. Desde el inicio de los entrenamientos solamente nos estamos fijando en el rival que tenemos enfrente cada semana, fuimos partido a partido y ahora, con mayor motivo, solo tenemos los ojos puestos en esta gran final. Hay que centrarse única y exclusivamente en el presente, en el Ourense CF, y en el objetivo del ascenso. Luego ya habrá tiempo para otras cosas», concluye el técnico.

Yago Iglesias insiste en que todo está preparado para la gran cita: «Nuestro plan lo tenemos muy claro. Será el mismo de todo el año. Nosotros no sabemos salir a jugar un partido para no perder. Tenemos muy clara la línea que tiene el equipo y que queremos demostrar en esta final. Será el mismo guion de la semana pasada, aunque evidentemente el rival va a ser totalmente diferente».