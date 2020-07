Juanfran García : «Si nos apoya Maradona, ¿qué va a ser imposible?»

0

Juanfran García compareció en rueda de prensa como el gran responsable de la permanencia del Lugo en Segunda División por novena campaña seguida. El valenciano desveló uno de los secretos de su cuerpo técnico, que puso vídeos motivacionales antes de cada partido. El de la fecha decisiva tuvo un protagonista especial: Diego Armando Maradona. «Si Maradona nos manda un vídeo apoyándonos, qué más prueba quieren de que lo imposible a veces se hace realidad. Ahora tienen que mandarle una camiseta», desveló.

El entrenador del Lugo, no obstante, volvió dar a sus jugadores todo el mérito de los 14 puntos en seis partidos al frente. «Si nos dan dos o tres partidos más, nos metemos en el play off», bromeó un técnico que agradeció a los suyos creer en él «desde el primer minuto».

Juanfran, además, confesó que le encantaría seguir al frente del cuadro rojiblanco la próxima temporada. «Ahora es momento de disfrutar. Los que estuvimos en primer pie, los jugadores y el cuerpo técnico, no hemos tenido tiempo para disfrutar de lo bien que estábamos haciendo las cosas», explicó.

Además insistió en que su único mérito fue hacer creer a los jugadores: «En el descanso, tras recibir el 0-1 en el descuento, les dije que en cuanto nos pusiésemos 2-1 ya no jugábamos más. He querido darles tranquilidad», explicó antes de reconocer que en ciertos momentos del duelo contra el Mirandés vio a su equipo sobrepasado por la carga emocional: «Fallamos muchos pases fáciles». «Desde el primer día les dije que tenían licencia para equivocarse las veces que fuese, pero que quería que compitiesen y se dejasen todo lo que tenían».

El valenciano, muy feliz, también explicó su apuesta más pragmática: «Me acoplé a las características de los jugadores».

El no aplazamiento

Juanfran también habló del no aplazamiento de la jornada por lo casos de coronavirus en el Fuenlabrada. «Prefiero no hablar», empezó, aunque luego fue claro: «Es un momento de felicidad, pero deberíamos reflexionar sobre lo que ha pasado. No podemos ir con embajadores por todo el mundo diciendo que esta es la mejor Liga y que luego pase esto. El fútbol es mucho más serio de lo que han demostrado».