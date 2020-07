Márquez será operado de una fractura en el húmero derecho tras su caída en Jerez

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

19/07/2020 17:30 h

El piloto español de motoGP Marc Márquez (Repsol Honda) será operado en Barcelona de una fractura en el húmero derecho, fruto de la dura caída sufrida en el Gran Premio de España a falta de cuatro vueltas para el final de la carrera. Una dura caída que también le ha provocado un traumatismo torácico y una posible afectación nerviosa.

«Una caída en la curva 3 mientras luchaba por el podio ha acabado en un húmero derecho roto para el actual campeón del mundo, que viajará a Barcelona para someterse a una cirugía», anunció el Repsol Honda Team en un comunicado.

Márquez permanecerá en Jerez en observación durante 12 horas y será trasladado este lunes a Barcelona, al Hospital Universitari Dexeus, bajo la supervisión del doctor de motoGP Xavier Mir, que le operará junto a su equipo.

«El tiempo de recuperación aún se desconoce, el equipo Repsol Honda proporcionará una actualización después de la operación», avisaron desde HRC. Xavier Mir explicó a los medios que el traumatismo es directo, fruto de un golpe con el neumático de su moto, sobre el brazo derecho. «Tiene una fractura en el tercio medio del húmero. La fractura es completa, no totalmente desplazada. Hay una posible afectación del nervio radial. La lesión ha sido inmovilizada, para cuando se decida trasladarlo a Barcelona para el tratamiento definitivo», aportó.

«La fractura tiene un nervio muy cercano y no hemos podido aún decir que ese nervio no haya tenido un golpe. Es posible que no ocurra, pero no podemos confirmarlo en este momento. Sin duda, habrá que fijar esta fractura, colocarla en su sitio y fijarla. Pero hasta que no tengamos mas pruebas, no confirmaremos el tipo de tratamiento», recalcó.

También el doctor encargado de los servicios médicos de motoGP, Ángel Charte, pidió calma sobre el pronóstico. «La fractura de húmero existe, va a ser una operación quirúrgica con seguridad. Márquez está estable, mantiene el traumatismo torácico derecho, no tiene más complicaciones», añadió.

Victoria de Quartararo

El piloto francés Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) ha ganado este domingo el Gran Premio de España, en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, y es el primer campeón de este atípico Mundial 2020 reducido por el coronavirus, con Maverick Viñales (Yamaha) y Andrea Dovizioso (Ducati) completando el primer podio de la categoría reina.

Quartararo ya sabe lo que es ganar, por fin, una primera carrera en motoGP. El Diablo había hecho poles, había liderado carreras pero nunca había podido subir a lo más alto del podio un domingo. Hasta hoy, domingo 19 de julio de 2020, en el primer Gran Premio post-coronavirus.

Fue una salida mala para el pole man Fabio Quartararo, que cedió el liderato a un Maverick Viñales (Yamaha) que quiso tirar rápido, por delante de Marc Márquez (Repsol Honda). Pero los problemas del de Cervera y del de Roses, que también tuvo un susto, le auparon a la primera plaza, que ya no soltó de ningún modo.

A sus 21 años, El Diablo se llevó una carrera espectacular en la que perdió fuelle en la salida, se recuperó aprovechando salvadas y errores de los rivales e impuso finalmente un ritmo de crucero, por debajo de su límite porque no le hizo falta apretar más, para al fin saborear las mieles del triunfo.

La oportunidad que se presentó en Jerez era demasiado buena para dejarla escapar. Maverick Viñales, con la Yamaha oficial, tuvo problemas para seguir a la satélite de Quartararo pero finalmente salvó la jornada siendo segundo, superando a un Jack Miller que plantó batalla y que finalmente se quedó fuera del podio, con Dovi (Ducati) tercero.

Pero, sin duda, la carrera tuvo un protagonista alterno; Marc Márquez (Repsol Honda). El vigente campeón salía tercero, se puso primero y a falta de 21 vueltas protagonizó una salvada mágica. Estaba en el suelo, levantó la moto como sólo él sabe hacer y, tras practicar motocrós por la grava de Jerez, entró de nuevo a pista en decimosexta posición.

Empezó su particular remontada, en una master class y una exhibición de libro. Pasó a varios rivales con soltura y facilidad, como si el resto fueran en moto3, y tenía ritmo como para, en caso de no haber tenido el susto, ganar la carrera con facilidad extrema.

El 93 llevó a su Honda hasta la tercera posición, por detrás de Quartararo y Viñales. A falta de 4 vueltas, cuando ya se preparaba para adelantar al de Roses, se fue al suelo en una caída muy fea -salió disparado por delante de su moto-, ya definitiva, que le sacó de la carrera y le llevó, dolorido, al centro médico del trazado jerezano.

Ya sin Marc, la carrera fue restando vueltas hasta ver ganador a El Diablo, acompañado en el podio por Viñales y Dovizioso, que adelantó a Jack Miller tras batallar previamente con Pol Espargaró (KTM), que cuajó una gran carrera para finalizar sexto.