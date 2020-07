Albert Arenas gana y hace un «dos de dos» en Moto3

0

Madrid 19/07/2020

El piloto español Albert Arenas (KTM) ha ganado la carrera de Moto3 en el Gran Premio de España, segunda cita del Mundial que se disputa, y suma su 'dos de dos' en un arranque impresionante de campeonato, superando en una última vuelta de infarto a Ai Ogura y Tony Arbolino. Arenas (Gaviota Aspar Team) estuvo siempre en el grupo de cabeza, escondido, hasta que en las últimas vueltas empezó a mostrar su ritmo y a situarse en la punta de lanza. Al final, en la última frenada y curva, se metió por el interior y tiró como un loco hacia su segunda victoria en este Mundial 2020. Reforzado así su liderato, aprovechó su temple para saber coger la línea buena de la trazada, ayudado eso sí por un intento agresivo de adelantamiento de John McPhee (Honda) a Tony Arbolino (Honda). El escocés y el italiano se fueron largos, y lo aprovechó el de Girona.

McPhee, además, se fue al suelo como víctimas de una carambola. Celestino Vietti (KTM) tocó a Arbolino quien tiró a un McPhee que intentaba encarar la recta desde la parte externa. Pero, aunque no se hubiera ido al suelo, Arenas tenía ya la delantera y la victoria asegurada.

Fue una carrera de grupo, muy igualada y con muchos pilotos en cabeza. Hasta 14 pilotos rodaron más de la mitad de la carrera juntos, separados por apenas un segundo. Con el paso de las vueltas, se fue reduciendo ese nutrido grupo pero nadie puso destacarse.

«Ha sido increíble la carrera, cómo he aguantado y cómo ha terminado, el trabajo de equipo increíble, estoy muy feliz. No he buscado destacar ni hacerme ver sin motivo», manifestó Albert Arenas declaraciones a 'DAZN' tras el podio.«Increíble. La verdad que veníamos aquí muy motivados. Sentía esos nervios de volver, de a ver qué pasa, intentaba mantenerme calmado y hacer el trabajo», reconoció el de Girona, que decidió rodar en solitario en el 'warm up' previo a la carrera y encontró un ajuste «clave» para su moto.

«Esta mañana en el 'warm up' he salido y he vuelto a entrar, he preferido ir solo. He terminado atrás, pero sabía que era buen trabajo de cara a la carrera. He intentado sentirme cómodo, he decidido rodar solo y hemos hecho un cambio que ha sido clave», explicó.

Arenas, que se sobrepuso a un inicio incómodo de carrera, terminó por imponer su ritmo y su criterio. «Al principio de la carrera he tenido varios toques, con Arbolino, con Raúl, con Jeremy... Ha sido un poco raro, no ha molado. Pero he sacado fuerzas y me he puesto delante. He intentado marcar sitio pero siempre lo más legal posible», pidió.

«Si tengo que sacar las armas, las sacaré, pero hay que fomentar el 'fair play' en Moto3. Yo también sé pegar hachazos, en una última vuelta vale, pero no en una vuelta 5; no tiene sentido. Sigo siendo fiel a mi estilo», añadió en este sentido.

Por último, quiso dedicar su victoria a los afectados por coronavirus y a Álex Rins, piloto de MotoGP que se luxó el hombro este sábado. «Dedico esta victoria a quien está sufriendo la pandemia, somos afortunados de estar aquí. Un poco triste correr sin público, pero es lo mejor para todos. También dedico esta victoria a Álex Rins, que seguro que vendrán muchas más victorias para él», auguró.