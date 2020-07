Setién, ni acorralado por Messi ni dispuesto a abandonar el Barça

0

18/07/2020 13:33 h

El técnico barcelonista Quique Setién aseguró este sábado, en la víspera del último partido liguero, que «en absoluto» se siente señalado por las declaraciones de Leo Messi sobre la situación del equipo ni tampoco «en ningún momento» ha tenido la sensación de querer abandonar su cargo.

Al término del partido ante Osasuna, tras certificarse el adiós al título, Messi aseguró que de no cambiar la dinámica, el Barça tampoco tendría opciones de ganar la Champions, la única competición a la que opta esta temporada. «¿Si me siento señalado por esas declaraciones? En absoluto. Todos en un momento determinado decimos cosas que a veces se interpretan mal... Son situaciones que se viven cotidianamente en momentos importantes como los que estamos, viviendo de frustración, pero no le doy importancia», dijo.

El cántabro quiere extraer un mensaje positivo: «Es el de que estamos absolutamente concienciados en que queremos llegar a la final (de la Champions) y ganarla. Todos necesitamos un descanso, limpiar nuestra mente, transformarnos y convertirnos en el equipo que hemos sido siempre. Hay que pensar en lo que nos espera».

Insistió en su discurso de que no vive de espaldas a la realidad y que nadie le va a convencer de que desde que se hizo cargo del equipo «todo ha sido un desastre», porque se han hecho «cosas bien» y las quiere rescatar «de cara al futuro». Dice que con Messi está de acuerdo en unas cosas y en otras no. «Es verdad, y tiene razón, que si jugamos tan mal como lo hemos hecho en algunos partidos no nos va a dar para ganar nada, pero también hemos tenido buenos momentos, que nos pueden dar para ganar. Todos somos conscientes de que tenemos que ser más fiables y consistentes, si conseguimos jugar como ante el Villarreal, seguro que nos va a dar para ganar la Champions, seguro», insistió.

Preguntado sobre si se siente decepcionado ante los obstáculos que se ha encontrado desde su llegada al Barça, Setién recordó que el día que llegó dijo que iba a disfrutar de la experiencia hasta el último día. «Sabía que las cosas no iban a ser fáciles, porque en esta profesión tienes que asumir riesgos y circunstancias. Sigo disfrutando de mi estancia en el Barcelona, me gustaría ser un poco feliz, pero siempre he entendido el proceso del juego y, estés donde estés, la derrota es una opción a la que hay que sobreponerse al entorno mediático del fútbol. En ningún momento he tenido la sensación de quererme marchar, de verdad», insistió.

Setién confirmó que se reunió ayer viernes con el presidente, Josep Maria Bartomeu. «La inquietud por mejorar está ahí, es evidente, tratamos de buscar soluciones y que las cosas cambien. Y de eso constó la reunión: tratar de preparar el futuro, de centrarnos en el partido de mañana y en la Champions, de aunar esfuerzos y de asumir la responsabilidad que tenemos cada uno por no haber ganado el campeonato», insistió. Después de cumplir seis meses al frente del equipo, Setién comentó que cuando llega a un equipo siempre piensa que se va a quedar toda la vida. «Sigo siendo feliz y estoy tremendamente satisfecho de tener esta oportunidad», comentó.