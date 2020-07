Santi Cazorla deja el Villarreal y Bruno Soriano cuelga las botas

0

La Voz de Galicia josé manuel andrés

18/07/2020 19:39 h

Día de despedidas en el Villarreal. Dos auténticas leyendas del submarino amarillo, Santi Cazorla y Bruno Soriano, dicen adiós al club de sus vidas. El centrocampista asturiano seguirá en activo, pero en el Al-Sadd catarí que dirige Xavi Hernández, lejos del Estadio de la Cerámica, probando suerte con una aventura futbolística más exótica tras regresar al primer nivel cuando nadie lo esperaba, después de aquel calvario de lesiones que vivió siendo jugador del Arsenal y que amenazó con acabar con su brillante carrera antes de tiempo.

Pese al nivel mostrado esta temporada, en la que ha sido indiscutible en un Villarreal que retornará a competición europea con 15 goles, una decena de asistencias y muchos de esos detalles de enorme calidad que le llevaron a ser dos veces campeón de la Eurocopa con la selección española, Cazorla asume que a sus 35 años y con un enorme historial de problemas físicos a sus espaldas será complicado mantener su nivel futbolístico en un club de máxima exigencia.

«El Villarreal me lo ha dado todo. Cuando tenía 18 años apostó por un chico de Oviedo que prácticamente no lo conocía nadie. Estar hasta el último día con Bruno, cuando lo hemos compartido todo en este club, lo hace más especial. Espero que no sea un adiós como en mi anterior despedida, sino un hasta luego», señala el asturiano en un emotivo vídeo difundido por el 'submarino amarillo' en sus perfiles de redes sociales.

Por su parte, Bruno Soriano cuelga las botas. El capitán también ha vivido un calvario de lesiones en una recta final de carrera marcada por los problemas físicos. Más de tres años, concretamente 1.128 días después, el jugador con más partidos en la historia del Villarreal volvió a saltar al césped vestido de amarillo esta temporada, en el duelo frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la jornada 31, cumpliendo así el gran propósito de volver a disputar un partido de fútbol profesional pese a todos los problemas.

Una vez cumplido el gran propósito, y a tenor de unas sensaciones que no terminan de ser positivas, el mediocentro de 36 años ha optado finalmente por poner punto final a una brillante trayectoria que le llevó a ser hasta en diez ocasiones internacional con la selección española. «El Villarreal es mi vida y lo va a ser así siempre. He jugado con muchísimos compañeros pero sí que puedo decir que para mí Cazorla es el mejor. Me gustaría estar aquí toda la vida pero al final todo son etapas y todo termina. De momento seré el fan número uno del Villarreal», explica Bruno en el vídeo de despedida del club.