El entorno de Cibeles se blindará para prevenir aglomeraciones si el Madrid se proclama campeón

La Voz de Galicia Nuria Guillermo P. A.

14/07/2020 17:29 h

La creciente preocupación ante las posibles celebraciones del título de Liga que el Real Madrid podría ganar esta semana ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a tomar la decisión de blindar el entorno de la fuente de Cibeles y el Palacio de Telecomunicaciones, con amplios perímetros y controles para evitar aglomeraciones en caso de que el equipo finalmente se proclame campeón.

«Animamos a que la celebración no sea en Cibeles, que no se produzcan aglomeraciones, que haya celebración en los balcones. Asomemos las banderas del Madrid a los balcones, pero en la medida de lo posible, que no se acerquen a Cibeles. Pediría un ejercicio de contención y responsabilidad, porque se puede celebrar el título de Liga sin acudir a Cibeles», ha manifestado José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad.

El regidor de la capital ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja de forma coordinada con el club blanco para desarrollar un protocolo con el objetivo de «evitar aglomeraciones y riesgo». Este protocolo pasará fundamentalmente por perimetrar toda la zona de la fuente de Cibeles, con un control muy limitado y escrupuloso del aforo. "No estamos en situación de poder dar un paso atrás", aseguró Almeida. También ha avanzado que se está estudiando cómo será el recibimiento de los jugadores por parte del alcalde y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las aglomeraciones vividas en Cádiz durante los últimos días tras el ascenso del equipo a Primera División han provocado una gran preocupación de cara a las posibles celebraciones derivadas del final de la temporada. A las advertencias por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de Fernando Simón, se suman ahora las del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien ha hecho este martes un llamamiento a través de su cuenta de Twitter para evitar las celebraciones públicas a lo largo de esta semana.

«Queda poco para el final de la Liga. Como ministro de Deportes, hago un llamamiento a que NO haya celebraciones públicas. Agradezco a los clubes, a La Liga, a la Federación y a los aficionados su sentido del deber con la salud de todos. Gracias también a las Delegaciones del Gobierno», indicó Uribes.

Además, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, también ha dedicado unas palabras a los aficionados madridistas de cara a la probable conquista del título de Liga. El representante del Gobierno en Madrid ha pedido «máxima responsabilidad a todos los aficionados y, en este caso, a los madridistas, para que este año no se lleven a cabo esas celebraciones tradicionales en la plaza de Cibeles ni en ningún otro lugar de Madrid» y ha insistido en que «el coronavirus todavía está con nosotros y una celebración multitudinaria podría provocar de nuevo serios contagios en la población».

Preocupación en Logroño por el playoff de ascenso

Por otro lado, la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, han pedido responsabilidad a los riojanos ante el partido de ascenso a Segunda División de la Unión Deportiva Logroñés, que se disputará el sábado 18 de julio contra el Castellón. «Si tuviéramos la suerte de poder subir de categoría pido responsabilidad en la celebración. Todos podemos, en balcones, ventanas o en terrazas, celebrar esa maravillosa noticia. Estamos todos deseando celebrar pero, por favor, con prudencia. Recordemos: mascarilla obligatoria, distancia interpersonal y cuidado, mucho cuidado», ha recordado la presidenta.