El Cádiz vuelve a Primera División 15 años después

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Europa Press

Cádiz 13/07/2020 10:52 h

El Cádiz se convirtió este domingo en equipo de LaLiga Santander después de la derrota (2-4) del Zaragoza ante el Oviedo en la jornada 40 de LaLiga SmartBank, que supuso el billete matemático del equipo andaluz con dos jornadas para el final de la temporada. El cuadro maño, tercero en la tabla, se quedó en 62 puntos por los 69 del Cádiz, con seis por jugarse, con lo que los de Álvaro Cervera, que fallaron en la celebración el sábado ante el Fuenlabrada, no esperaron mucho más para verse en Primera 15 años después. El Oviedo fue mejor y sorprendió a un Zaragoza que tendrá que aspirar al ascenso desde la exigente promoción.

Así, el Cádiz confirmó lo que se venía anunciando desde comienzos de año. Solo el parón por la pandemia y las dudas de retomar la competición cuestionaron un ascenso que tenía nombre y apellidos por el dominio de los amarillos durante esta campaña. En total, el Cádiz ha sido líder en solitario desde la jornada 4, un excelente ejercicio de regularidad.

Los gaditanos han sido eminentemente prácticos, sobre todo en labores defensivas, donde presumen de ser el segundo equipo menos goleado, liderados por el veterano Cala, que celebra su segundo ascenso a Primera. En el área contraria, Álex Fernández -un seguro de vida desde los once metros- y el 'Choco' Lozano han sido sus principales argumentos durante la temporada. Entre ambos han superado la veintena de tantos.

No pudo ser ante el 'Fuenla' en el Carranza, pero este domingo el Oviedo terminó con el suspense en La Romareda. El Zaragoza no entró bien en el partido y el conjunto asturiano, necesitado para escapar de la zona de descenso, estuvo serio y acertado. Obeng y Sangalli dejaron un 0-2 al descanso y en la reanudación Rodri perdonó el 0-3 desde el punto de penalti. Bárcenas y Ortuño golearon a los locales, que hicieron dos goles de la honra inservibles cuando el Zaragoza tenía en su mano asaltar la zona de ascenso directo.

Álvaro Negredo, primer fichaje

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, reconoció «una satisfacción tremenda» tras el ascenso matemático a LaLiga Santander que confirmaron este domingo con la derrota del Real Zaragoza y apuntó a una celebración responsable, ante los peligros aún de la COVID-19, mientras que desveló que Álvaro Negredo es su primer fichaje para el regreso a la élite.

«Ahora vamos a disfrutarlo. Hemos estado en la Ciudad Deportiva viendo el partido y celebrando. Ya vamos pensando esta mañana, que habrá que trabajar otra vez. Después del palo en casa ante el Fuenlabrada, les dije que era un acto del club cenar, por volver a hacer piña, para quitarnos las chanclas y ponernos las botas si hacía falta. Somos una familia y teníamos que estar todos juntos», dijo en una entrevista a Tiempo de Juego de la Cadena Cope, recogida por Europa Press.

El dirigente del cuadro andaluz reconoció que antes de la temporada hubiera firmado incluso jugar la promoción. «Sí, la habría firmado. Siendo el décimo presupuesto hubiera firmado jugar la promoción. Siempre hemos estado arriba, pero ha habido momentos que pensaba que se nos escapaba el ascenso directo, aunque pocos. Te pones a pensar, pero después ha sido todo muy rápido y aquí estamos», apuntó.

«Es una satisfacción tremenda como presidente, como cadista. El Cádiz tira de un sentimiento de una ciudad, de una provincia y de un país, porque yo creo que todo el mundo es del Cádiz. Uno de nuestros trabajos es mantener el patrimonio de la marca Cádiz», explicó.

Por otro lado, Vizcaíno desveló que ya tiene contratado a un viejo conocido del fútbol español. «Ya tengo un jugador fichado para Primera División, un jugador ilusionante. Álvaro Negredo es jugador del Cádiz para el próximo año», anunció.

Además, el presidente del Cádiz reconoció la «incertidumbre» que generó el parón por una crisis sanitaria que no olvidan y por la cual lamentó la aglomeración de gente en el Carranza el día anterior. De hecho, apuntó a que no habrá celebraciones en la calle por el regreso a Primera 15 años después. «No vamos a celebrar nada en la calle. Entendemos que sería una temeridad. No hay que pensar en celebraciones sino en las personas que se ha llevado la Covid», terminó.