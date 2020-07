Jack Charlton, campeón del mundo con Inglaterra en 1966, falleció a los 85 años

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

El exfutbolista del Leeds United Jack Charlton, campeón del mundo con Inglaterra en 1966 junto a su hermano Bobby Charlton, murió este viernes por la noche a los 85 años, ha confirmado este sábado la Federación Inglesa. «Nos entristece profundamente escuchar que Jack Charlton, ganador de la FA Cup con el Leeds United en 1972, ha fallecido. Descansa en paz, Jack», escribió la FA en la red social Twitter.

[[@twitter::

We're deeply saddened to hear that Jack Charlton, an FA Cup winner with @LUFC in 1972, has passed away.



Rest in peace, Jack ? pic.twitter.com/pfFzWPQDVM