Vinicius da negativo y entra en la convocatoria para el Alavés

09/07/2020 22:31 h

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr entró en la lista de convocados de Zinedine Zidane para el duelo de este viernes ante el Deportivo Alavés, después confirmar su negativo tras un test de coronavirus erróneo por la mañana.

El técnico galo lo explicó en rueda de prensa, que el brasileño no se había entrenado por precaución porque las pruebas del coronavirus «salieron mal». Por la tarde se repitió el test y el resultado negativo permitió a Zidane contar con el delantero.

Prueba de fuego para el Real Madrid sin Sergio Ramos pero con Hazard. La del capitán, figura diferencial en ambas áreas de un equipo que ha volado a lomos del camero desde la reanudación de la competición, es la baja más sensible de las varias con que contará Zinedine Zidane para medirse al Alavés en la puesta de largo de Juan Ramón López Muñiz como técnico albiazul. Sancionado por acumulación de amarillas su futbolista de mayor raza y puntal de la escalada blanca en pos de un título para el que restan cuatro finales en las que el marsellés confía en que esté el '7', el conjunto de Chamartín tendrá que hacer encaje de bolillos en esa retaguardia que firma los mejores registros del continente para acercarse un poco más al alirón frente a un cuadro babazorro que necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, tras una pésima racha de resultados que tumbó a Asier Garitano y propició la llegada del técnico asturiano. Un auténtico sudoku es el que tiene ante sí Zidane para armar el once de un envite en el que los blancos tratarán de mantener en cuatro la renta respecto al Barça que tenían antes de la victoria azulgrana contra el Espanyol, lo que les daría margen de error en dos de los tres pleitos restantes. Palabras mayores. A la ausencia de Sergio Ramos se suman las de Carvajal, que también cumple ciclo tras ver la quinta amarilla el pasado domingo en San Mamés, y Marcelo, que no entrenó el jueves por pequeñas molestias. Varane, recuperado ya de la cervicalgia que le obligó a retirarse en la primera parte del duelo contra el Getafe, será por tanto el único componente disponible de la defensa que el madridismo recita de carrerilla. Una auténtica probeta para experimentar cómo es la vida sin Sergio Ramos en un equipo que tampoco podrá contar con su gran valladar defensivo e infalible ejecutor de penas máximas en la vuelta de octavos de la Champions.

Lo normal es que Militao forme el eje de la retaguardia junto al '5', tras disipar las dudas de su errática campaña con una actuación sobresaliente frente al Athletic. La pareja también se perfila titular contra el Manchester City y Zidane está atado de manos, ya que Nacho sigue fuera y debe ensayar una dupla que no puede fallar ante los 'skublues'.

Lucas, recambio de Carvajal La carestía de centrales coarta al técnico, que de otro modo podría haber acudido a la polivalencia de Militao para ocupar el lateral diestro, la única demarcación junto a la de pivote defensivo que el Real Madrid no tiene doblada desde que pactó la cesión al Bayern de Múnich de Odriozola. El preparador sopesaba colocar ahí a Mendy, que ya pisó el carril derecho en la segunda parte del partido ante el Eibar, pero la baja de Marcelo complica sus planes. De mantener al ex del Lyon en el costado izquierdo, su zona natural, no le quedarían muchas más opciones que retrasar a Lucas Vázquez, un recurso del que ya tiró en el pasado. Más despejado se presenta el panorama de medio campo en adelante, donde la gran novedad es que Hazard ya está en condiciones de jugar, después de perderse las dos últimas citas por molestias en ese tobillo derecho que ha hecho naufragar su primera temporada de blanco. Zidane negó que el belga haya sufrido una recaída y rechazó que albergue temor a un nuevo percance. Confinado Jovic en su casa por riesgo de coronavirus tras recibir la visita de un amigo contagiado, Vinicius alteró el guión del último entrenamiento al perderse la sesión por un error en el test de la Covid-19. El carioca se sometió de nuevo a la prueba y dio negativo, por lo que estará en condiciones de saltar al verde.

Con la victoria por 2-0 ante la Real Sociedad como magro botín desde la reactivación de la Liga y seis derrotas que colmaron la paciencia de la directiva y entregaron el bastón de mando a Juan Ramón López Muñiz hasta final de temporada se presenta en el Alfredo Di Stéfano el Alavés. La falta de puntería -sólo tres goles en las siete últimas jornadas- y la endeblez defensiva de un equipo que ha encajado catorce tantos en ese lapso han condenado a seguir penando a los babazorros, que sólo han sumado en una de sus catorce visitas ligueras al Real Madrid. Su nuevo técnico, por el contrario, presenta un buen balance en los seis enfrentamientos que ha librado con los blancos: cayó en sus tres primeros pulsos con el Racing y el Málaga, pero empató en los tres siguientes, incluyendo dos tablas ante Zidane en los duelos con el Levante del curso 2017-2018. «Quiero ver a un equipo alegre, que disfruta y es atrevido», proclamó el gijonés.