Nadal jugará el Masters de Madrid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Enric Gardiner

Colpisa 07/07/2020 18:40 h

A falta de que se pronuncie definitivamente sobre su presencia en la gira norteamericana, ya se conoce uno de los lugares en los que Rafa Nadal jugará cuando se reanude el circuito. El jugador balear no faltará a su cita con el Masters 1.000 de Madrid. Así lo confirmó el director del torneo, Feliciano López. «¡He hablado con mi amigo Rafael Nadal y me ha confirmado su participación en Madrid el próximo mes de septiembre! ¡Te esperamos como siempre con los brazos abiertos en la Caja Mágica!», escribió el tenista toledano en redes sociales.

El próximo torneo de Madrid se disputará del 12 al 20 de septiembre en las instalaciones habituales de la Caja Mágica y servirá de preparación para Roland Garros. Antes, se disputará la gira norteamericana, con los torneos de Washington (14 de agosto), Cincinnati (22 de agosto) y el US Open (31 de agosto), aunque la celebración del Grand Slam neoyorquino está más en duda que nunca. La situación de la pandemia en Estados Unidos complica que el 'major' salga adelante con las condiciones de seguridad adecuadas y la USTA (Federación estadounidense de tenis) ya ha dado la primera señal de alarma con la cancelación de cinco torneos ITF programados para agosto.

Coincidiendo con la segunda semana del US Open comenzará en Europa la tierra batida, con Kitzbühel, Madrid, Roma (20 de septiembre) y Roland Garros (27 de septiembre). La capital española es el lugar más propicio para que Nadal sume puntos en el ránking y trate de acercarse a Novak Djokovic, número uno del mundo. El nuevo ránking impuesto por la ATP, que provocará que los jugadores no pierdan aún los puntos del 2019, ayudará a que Nadal no se quede sin los 2.000 puntos de haber sido campeón en Nueva York, igual que ocurrirá con los 1.000 de Roma y los 2.000 de París.

El único torneo que le da margen de mejora en este retorno del calendario es Madrid, donde la temporada pasada Nadal cayó en semifinales (360 puntos). Con su presencia en el torneo madrileño, el manacorense buscará un sexto título en la capital, después de no haberlo conseguido ni en el 2018 ni en el 2019.