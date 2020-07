Juan Rodríguez, Valín, Alberto y Gandoy, en la lista para Málaga

0

La Voz de Galicia La Voz

07/07/2020 14:07 h

La convocatoria para el encuentro de Málaga viene cargada de jugadores del Fabril y el juvenil. Fernando Vázquez llevará a La Rosaleda al central Juan Rodríguez, al lateral Valín y al mediocentro Gandoy, además del meta Alberto, con quien estirará la fórmula empleada ante el Huesca de contar con tres porteros entre los citados.

Entre las ausencia para La Rosaleda, hay una estipulada por contrato. La llegada de Keko al Dépor incluyó el compromiso de que el futbolista, quien no está entrando demasiado en los planes de su entrenador, no podría enfrentarse al Málaga, equipo del que procede. Además, tampoco forma parte de la expedición Salva Ruiz y sigue sin estar listo para disputar encuentros Peru Nolaskoain. «Quizá le pusimos unos plazos que están demostrando no ser realistas. Teníamos la ilusión de tenerlo para Huesca, pero la evolución no es tan rápida como pensábamos y no estará tampoco para Málaga. La nueva ilusión es que esté para el domingo», reflexionaba Vázquez.

También se refería a Dani Giménez: Sigue con unas molestias que no le impiden rendir al máximo nivel. Estamos teniendo mucho cuidado con él.

En sus valoraciones individuales, el técnico aludía por último a Abdoulaye Ba: «Está bien. No tiene problemas. Es inteligente y entrena a las mil maravillas. Para jugar depende de que vea que es el momento».