Hugo Sanmartín: «La espera se está haciendo muy larga»

La Voz de Galicia

SANTIAGO / LA VOZ 08/07/2020 05:00 h

Hugo Sanmartín es el primer jugador del Compostela en pasar por la sala de prensa del estadio de San Lázaro para hablar sobre el estado anímico y físico del plantel de Yago Iglesias de cara al play off exprés de ascenso. Esta cita inicial fue en la sala de trofeos del club, porque la entidad blanquiazul no puede utilizar libremente las instalaciones del complejo deportivo y en el Concello de Santiago caminan con un paso totalmente diferente, mucho más lento y sin preocupaciones, siendo incapaces de contestar al escrito presentado por el club para realizar este tipo de actos.

Tanto Hugo Sanmartín como el resto de los integrantes del plantel están locos porque llegue la hora del partido. «Solo pensamos en poder rematar la faena, en un escenario idílico como es Balaídos», apunta el compostelanista. Para el centrocampista, el equipo se encuentra en un gran estado: «En casa nos dieron bastante caña. Durante los dos primeros meses fue una preparación suave, pero ya en el tercer mes, con el horizonte del play off y ya sabiendo que se iba a disputar, el preparador físico nos dio mucha más caña. Por eso, llegamos todos bastante bien a la primera sesión en grupo, en buena forma. Esta semana bajaremos un poco la carga, porque hasta ahora fue bastante duro».

Una de las cuestiones que preocupan a todo el colectivo es la atípica pretemporada que está realizando el equipo: «No podremos tener el ritmo de partidos que habitualmente se tendrían en una pretemporada, ya que es imposible celebrar amistosos. Jugamos entre nosotros, once contra once, pero no es lo mismo. Volveremos a hacerlo este miércoles y el sábado, aunque nuestros rivales tampoco están compitiendo. Será lo mismo para todos».

Salir a ganar

El empate, tanto en la semifinal como en la final, le vale al Compostela, pero Hugo Sanmartín recuerda que en el vestuario «no se habló en ningún momento de esta posibilidad. Es posible que si faltan cinco minutos para acabar el partido pensemos entonces en esta opción, pero nuestra intención es ir a ganar los partidos desde el primer minuto. No vamos a especular en ningún caso».

El centrocampista no espera cambios en el planteamiento inicial de los partidos: «Nosotros tenemos las mismas señas de identidad y, además, no parece muy adecuado cambiar después de estar cuatro meses parados. Nosotros vamos a seguir con nuestra línea, que tan buenos frutos nos ha dado en el pasado», explica Sanmartín.

También habla en nombre de sus compañeros: «Todos tenemos muchas ganas de que llegue el partido contra el Barco. Se hace muy larga la espera. En el vestuario tenemos una pizarra en la que vamos descontando los días y ya todos sabemos que nos quedan siete entrenamientos antes de jugar el primer partido del play off».

El nuevo formato

Sobre este formato exprés, el jugador blanquiazul entiende que el Compos es el equipo más perjudicado de los cuatro: «Tenemos la ventaja de que nos vale el empate por ser campeones e incluso tendremos la opción de una repesca si nos eliminan. Pero yo fui cuarto clasificado otras veces y me gustaría que me dijesen aquel día que podíamos estar en Segunda B jugando solo dos partidos como ocurre ahora y no seis como tendría que ser en un play off normal. Este formato lo firmaría cualquier equipo que no fuese primero de grupo. Es, sin duda, una ventaja muy grande para todos ellos».

No hay favorito, ni para las semifinales ni para la final. Así lo entiende Hugo Sanmartín, para quien «a partido único puede pasar cualquier cosa. Algunos dirán que es el Compos, porque fue el campeón, pero eso es solo una etiqueta. Este play off no tiene nada que ver con lo que se ha jugado hasta este momento. Cualquier fallo te puede penalizar seriamente. Hay que minimizar los errores al máximo. Será la clave».