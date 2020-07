Fernando Vázquez: «Los intereses televisivos no pueden estar por encima de la salud de los jugadores»

0

La Voz de Galicia La Voz

07/07/2020 12:48 h

El Deportivo jugará en La Rosaleda a las 19.30, un horario en el que está garantizada una alta temperatura. Detalle que Fernando Vázquez no ha querido pasar por alto: «Me preocupa la salud de los jugadores. Se tomó la decisión de retrasar el inicio de unos cuantos partidos y sorprendentemente en Málaga no se hizo. Los intereses televisivos no pueden estar por encima de la salud de los jugadores y en ese sentido siento que el Deportivo está discriminado. No me parece que se esté pensando en los futbolistas». La situación llevó incluso a cambiar el plan de trabajo del técnico. «Entrenamos a las 12 para recrear un poco ese aspecto de calor que vamos a encontrar», detalló.

Un problema que se añade a los derivados de un calendario especialmente duro con el Dépor. «La temporada se está haciendo larga. No se puede disfrutar ni de las victorias», lamentó el técnico. Aún así, recordó que «no tenemos nada que celebrar, aún estamos en la pelea con muchos equipos por el objetivo de la permanencia».

En defensa de sus futbolistas

«El Málaga es un equipo mimético al Deportivo. Si tuviera que describir cómo juega diría que como el Dépor, quizá un punto más agresivos. Es muy difícil hacerle goles. El partido lo veo complicado». El análisis de Fernando Vázquez acerca del rival deparará retoques en su propuesta: «No me gusta verme reflejado como en un espejo, que haya una igualdad total en el campo. No hay ventajas posicionales y me gusta tenerlas. Prefiero buscar desequilibrios y en eso estoy».

Mimbres tiene, y los defendió: «Si hace tres meses decían que los jugadores son malos, cómo se puede decir ahora que son buenos. Cierta percepción fallaba. Esto demuestra que donde hay un buen equipo hay buenos jugadores. En un equipo perdedor, ningún jugador es bueno».