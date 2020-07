Salva Ruiz: «Fernando Vázquez ha sabido sacar lo mejor de cada uno»

0

06/07/2020 11:41 h

«La sensación es que estamos a solo un pequeño paso de la salvación. Pensamos que con una victoria ya estaría virtualmente hecho y le damos mucha importancia al partido del Málaga». Salva Ruiz verbalizó el alivio que siente el vestuario blanquiazul, al tiempo que expuso la importancia de la próxima cita en La Rosaleda: «El partido va a ser muy difícil. Para nosotros es una final y ellos también se la juegan. Además, en principio va a hacer mucho calor y eso va a ser otro factor importante». Un condicionamiento sobre el que abundó el lateral en su rueda de prensa: «Viendo la temperatura que va a hacer es un riesgo para los jugadores, pero tendremos que acatar lo que digan».

Todo para prorrogar las buenas sensaciones transmitidas frente al Huesca y culminar la faena. «De no haber ganado, estaríamos otra vez a un partido, dependiendo de los demás. Pero sí que es verdad que aún no hemos certificado nada y los deberes no están hechos al cien por cien». A la hora de buscar un responsable del espectacular cambio vivido por el Dépor, Salva Ruiz lo tiene claro. «Fernando Vázquez ha sabido sacar lo mejor de cada uno. Resetearnos y darnos plena confianza, haciendo que juguemos de la mejor manera que sabemos. Ha sido muy inteligente», subraya el carrilero zurdo.

«En el fútbol, la cabeza, la confianza y los estados de forma son muy importantes. Ahora mismo el equipo está con mucha confianza. Nos la ha dado el míster. Esas ganas de luchar y pelear. Eso fue la clave ante el Huesca y en los últimos partidos», apunta el autor de la asistencia del 2-1. «Ninguno de los entrenadores que tuvimos al principio había conseguido sacar lo mejor del equipo. Fernando supo hacer lo que tenía que hacer», insiste.

«Llevamos cuatro o cinco meses a muy buen nivel. El parón nos vino bien. Pero la liga dura lo que dura y lo que tenemos que pensar es que lo de la primera vuelta no puede volver a suceder», reflexiona al ser preguntado acerca de si con un mes más de competición el conjunto blanquiazul podría haberse metido en zona de ascenso.

Ahora preocupa la contraria. Una pelea por evitar el descenso en la que «las estadísticas dicen que la salvación está con cincuenta puntos. Este año está bastante caro, pero yo creo que prácticamente estará ahí».