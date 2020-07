Álvaro Casas regresa a los entrenamientos

0

NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 06/07/2020

El Compos inició una nueva semana de entrenamientos, cuando el primer partido del play off de ascenso a Segunda División B está a la vuelta de la esquina. Queda menos y el plantel empieza a impacientarse y a intensificar su puesta a punto pensando única y exclusivamente en el duelo de semifinales ante el Barco. La gran noticia de la primera sesión de la semana fue el regreso del capitán Álvaro Casas.

El defensa central, que la pasada semana fue operado tras la fractura del dedo de una mano, ya se vistió de corto y se ejercitó con sus compañeros en el verde de San Lázaro II. Realizó diversos ejercicios para no perder su buen estado de forma, aunque hasta la próxima semana no podrá estar integrado al cien por ciento en el trabajo de grupo. Tras la intervención se hablaba de diez días antes de poder estar a tope. Los plazos se cumplen y todo apunta a que Casas estará en el once inicial que enfrentará al equipo de la capital gallega frente al conjunto de Valdeorras, el 18 de julio en Balaídos.

Los blanquiazules cerraron la pasada semana con un partido de once contra once. Las primeras sensaciones fueron buenas y poco a poco la condición física se ajusta a lo que los técnicos tenían previsto.