Lupita González reitera que no se dopó y se resigna a los Olímpicos de 2024

04/07/2020

La mexicana Guadalupe González, medalla de plata en marcha de 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016), reiteró este viernes que jamás se dopó, como concluyó el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) al suspenderla por cuatro años por arrojar positivo en una prueba en 2018. González afirmó hoy que su error fue seguir a los abogados de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) que la llevaron a mentir en su proceso de defensa.

«No me siento bien. Soy una persona que no hizo trampa, pero la realidad es que las personas que me recomendó la Conade, siendo supuestamente las mejores, y yo confiar en ellos, fue un error», dijo durante una conferencia de prensa. Lupita, de 31 años, conoció hace unas horas que el Tribunal de arbitraje Deportivo (TAS) ratificó su sanción por cuatro años por haber consumido trembolona y luego mentir en su proceso de defensa, lo cual, según la competidora, sucedió porque los abogados la llevaron a eso.

Según la competidora, le faltó coraje para defender la verdad cuando los abogados le ordenaron inventar algo más creíble en su proceso de defensa. «Soy inexperta en esos temas y cometí un error tras otro», aseveró la deportista que era considerada una de las esperanzas de México de ganar medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (ahora aplazados al 2021 por la pandemia), en los que no podrá estar.

Aunque está vetada de todo evento deportivo, la competidora ha mantenido los entrenamientos y, pese a rumores de un posible retiro en medio de que se ratificara su sanción, este viernes reveló su deseo de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. «Deseo estar en París. Espero en algún momento haya mejores noticias y tener la oportunidad de volver a representar al país», señaló.

La baja de Lupita González dejará a México con solo dos posibilidades de que alguno de sus cinco medallistas olímpicos de Río de Janeiro repita en Tokio, luego del retiro del pentatleta Ismael Hernández, bronce en el concurso individual, y el paso al profesionalismo del boxeador Misael Rodríguez, bronce en el peso mediano. Los medallistas olímpicos de hace cuatro años que siguen en pie en su afán de ir a los Juegos Olímpicos del próximo año son los subcampeones de Río María Espinosa, de taekuondo, y Germán Sánchez, de saltos.