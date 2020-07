Fernando Vázquez: «Podré hablar y gritar desde el palco»

0

La Voz de Galicia La Voz

04/07/2020 15:19 h

Fernando Vázquez no podrá recibir al Huesca sobre el césped de Riazor. El técnico, que cumplirá el primero de sus dos encuentros de sanción tras la roja de Tenerife, se refirió en sala de prensa a esta situación. «Lo normal es que esté en el palco. Considero que puedo hablar y gritar desde allí. Con eso sería suficiente; y si no, tengo a David que bajaría rápidamente para comunicarse con el banquillo», detalló en cuanto al proceso de transmisión de instrucciones.

Después aludió a la sanción en sí. «Mi suspensión por decir ‘‘no lo ves’’ habría que debatirla. Cometí una pequeña falta, que sería cartón amarillo, y por esa pequeña falta me impiden dirigir el partido el domingo. Impedir a un entrenador que haga su trabajo de dirección de partido no me parece nada bien. No es un castigo a Fernando Vázquez, es un castigo al club y no sé por qué los clubes no reaccionan», lamentó.

El entrenador del Deportivo volvió a facilitar su impresión acerca del impacto de la tecnología en las decisiones de los colegiados. «Soy partidario del VAR. Me parece que hay errores incomprensibles, pero está resolviendo el 95 % de los problemas futbolísticos de forma impresionante. También me parece un poco raro que la gente que está en el VAR sean árbitros en activo, podrían ser árbitros retirados porque me parece duro que un compañero pueda rectificar la decisión de un colega que está en el terreno de juego», argumentó.

En su comparecencia se refirió además a otros asuntos, como el papel de Borja Valle en la medular. «Lo veo capacitado para jugar ahí. Habilidad y capacidad tiene, otra cosa es que un centrocampista no tenga el dinamismo de un mediapunta o extremo. Tiene que asumir el rol. En calidad de pase y control está sobrado y si mejora en otros aspectos puede ser un centrocampista importante». El berciano es una de las principales opciones para reemplazar a Uche ante el Huesca.