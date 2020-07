Borja Valle: «Es una sensación de tristeza ver todo lo que he vivido y que esto se está acabando»

0

03/07/2020 12:37 h

Había un Borja Valle antes del parón y hay otro muy distinto después. Más allá de su nueva ubicación sobre el césped. «Cuando hablo con mis seres queridos, les hablo sobre el confinamiento, que ha sido una experiencia increíble y me ha ayudado muchísimo como persona y profesional a saber cómo tengo que canalizar ciertas sensaciones y momentos. Soy más consciente de lo importante que es el fútbol en mi vida, de la suerte que tengo por vivir lo que vivo. Ha habido momentos en que pensaba que la recompensa era jugar y ahora mismo soy consciente de que la recompensa es vivir lo que vivo cada día. Lo que tengo me hace muy feliz, más allá del resultado de un sábado o un domingo. Los momentos sin jugar son complicados, pero valoro lo que tengo, más allá de jugar o no», detalla el berciano.

Su contrato está a punto de concluir después de cuatro temporadas, y hay pocas opciones de renovación. «La sensación de pérdida y tristeza, de que todo ha pasado muy rápido, no me había pasado hasta enero. Yo he venido a este estadio de niño a ver al Deportivo y ahora miro atrás y van cuatro años de momentos bonitos y complicados, soy capitán del Deportivo y hay una sensación de orgullo. También de tristeza por jugar en un estadio vacío, porque la temporada se acaba y mi contrato se acaba y no sé lo que va a pasar. Una sensación de tristeza por ver todo lo que he vivido y que esto se está acabando», reconoce el futbolista.

Detalla que no ha habido contactos y afirma que si recibiera una llamada para hablar de prolongar el vínculo, la reacción «sería de alegría. Llevo cuatro años en este club, han sido cuatro años complicados, de mejora y aprendizaje. Luego, dentro de la alegría hay mil situaciones y habría que decidir qué es lo mejor para ambos. Nunca he sido una persona egoísta, pero esto es un trabajo, y una situación en que no participas, no juegas, no es lo mejor para nadie. Habría que ver lo mejor para ambos».

El contacto no se ha producido aún, y Valle apunta que «el Deportivo tendrá que planificar su plantilla del año que viene y tendrá mil cosas en las que pensar. Ni mi agente ni yo hemos descartado en ningún momento el sentarnos a negociar».

Su rol ha cambiado súbitamente. Parece que la lesión de Uche le abre una puerta a la titularidad. En un puesto al que se ha adaptado de inmediato. «Es una situación un poco atípica. Dentro del vestuario no sorprende tanto porque desde que llegó Fernando he entrenado casi siempre ahí. En esa situación me siento a gusto y estoy contento y pienso en ayudar al equipo de lo que sea. En estos cuatro años he jugado en varios sitios y mi único pensamiento ha sido representar este escudo de la mejor manera posible», subraya.

En el proceso de acoplamiento, Valle considera clave la aportación grupal: «Los compañeros me han ayudado mucho, hablando conmigo. Álex desde atrás me ubica, me enseña, después de lo que ha vivido él ahí».