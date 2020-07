Fallece por un cáncer cerebral una promesa del tenis de mesa español a los 17 años

View this post on Instagram

Día triste y duro el que tenemos que afrontar con la pérdida de nuestra compañera Ángela Ortiz. Desde su club, sólo deseamos que sea recordada como la luchadora incansable que ha sido desde que conoció su enfermedad, siempre con una sonrisa ante cualquier situación que se le planteaba y con el ánimo de transmitirle la máxima fuerza a todos los que la rodeaban en su día a día. Tus compañeros de equipo, tu club, tu pueblo, tus amigos, tu familia... allá donde estés, nunca te olvidarán. Descansa en paz campeona.