Setién: «Hablaré con Griezmann, pero no le pediré disculpas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

01/07/2020 09:57 h

Quique Setién no pasa por su mejor momento en el Camp Nou. Después del empate (2-2) frente al Atlético de Madrid, el técnico santanderino reconoció que el título se le pone de cara al Real Madrid y valoró el rol de Griezmann durante un encuentro en el que solo jugó cuatro minutos. Cuestionado por si era una humillación para el francés, afirmó que «no estoy de acuerdo del todo. Sacarle faltando tan poco es duro para un jugador de su nivel. Mañana hablaré con él. No le voy a pedir disculpas, pero entiendo perfectamente que se pueda sentir mal».

«Sí, la verdad es que es una pena. Es verdad que cada vez lo tenemos más complicado, dejarnos estos puntos supone que nos alejamos de la posibilidad del título. Hay que seguir trabajando, esta es una buena opción, siempre, y más tras jugar contra el Atlético de Madrid», comentó a Movistar+ tras el partido un Setién que «en absoluto» se ve discutido en el club.

Pese al empate, aseguró estar «bastante contento» con el juego de su equipo. «No hemos podido hacerle más daño a este equipo, nos hemos puesto dos veces por delante, nos ha dado confianza y hemos controlado bastante bien. No es fácil jugar contra este equipo, con jugadores muy disciplinados y fuertes, pero estoy bastante contento con el trabajo que han hecho mis jugadores», señaló.

¿Por qué usar a Griezmann al 90' cuando se está jugando #LaLiga?



Así ha respondido Quique Setién 😯 pic.twitter.com/q1AbZywKPy — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) June 30, 2020

«Hemos tratado de hacer cosas algo diferentes, que pensábamos que nos iban a dar bastante en cuanto a recibir ahí detrás de los pivotes con Riqui y con Leo. Lo han hecho bastantes veces, pero el Atlético se defiende muy bien y cierra espacios, nos compromete en las salidas», señaló en cuanto a poner a Riqui Puig de titular.

También sobre alineaciones, explicó por qué metió a Griezmann en el descuento. «Sí veo bien a Griezmann, el problema es que no pueden jugar todos, hay que decidirse por alguno. En ese momento de partido es lógico no sacarlo, pero siempre piensas que al final te puede hacer algo un jugador como él. No lo he hecho antes porque lo estaban haciendo muy bien, estábamos jugando un buen partido. A Suárez siempre hay que tratar de tenerle en el campo, a Leo igual», concluyó.