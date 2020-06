Contra el covid-19, los deportistas se van de fiesta

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

El deporte profesional es un mundo paralelo al que el que sufre la pandemia le queda bien lejos. Así lo demuestran las fiestas en las que han participado en los últimos días el tenista alemán Alexander Zverev y los tres jugadores del Watford inglés Andre Gray, Nathaniel Chalobah y Domingos Quina.

Por un lado, el tenista alemán había prometido cumplir cuarentena tras el polémico foco de contagio en el que se convirtió el Adria Tour organizado por Djokovic. Pero no la cumplió. Y encontró el azote de otro tenista, el australiano Nick Kyrgios, que ha trasladado toda su energía en la pista a su lucha contra la pandemia.

Cada vez que el australiano Nick Kyrgios observa algo contraproducente en cuanto al covid-19 lo manifiesta y así ha sucedido de nuevo tras percatarse de que el alemán Alexander Zverev había colgado un vídeo celebrando una fiesta en un bar lleno de gente, en vez de cumplir con la cuarentena que había prometido tras participar en el Adria Tour.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:



“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe ?.”



Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv