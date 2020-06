El Barcelona, en la encrucijada

0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

29/06/2020 22:28 h

Las llamas devoran al Barça, enredado en mil cuitas antes que concentrado en la única que podía sofocar las consecuencias de todas las demás: ganar la Liga. Este martes (22.00 horas, M. LaLiga) en el Camp Nou corre el riesgo de perder definitivamente el tren por el título frente al Atlético. Los azulgranas arrancaron como líderes, pero ya marchan dos puntos y el golaveraje por detrás de su eterno rival, un Madrid que ahora mismo cabalga de victoria en victoria. Todo lo contrario que un club al que el fin del confinamiento ha devuelto a la competición achacoso, huraño y respondón.

Con la desaparición de los goles de Messi, nadie en un vestuario de estrellas, pero que ahora se ve caduco y sin fuerzas, ha tomado el timón. El astro ya cumplió 33 años y negocia con el presidente Bartomeu su renovación. Los resbalones en el campo y la falta de autocrítica han dejado de tapar los frentes abiertos de la directiva, aún a vueltas con el Barçagate, la contratación de una empresa dedicada a mejorar la imagen pública de Bartomeu, pero asociada a cuentas difamatorias en las redes sociales contra jugadores, opositores y el entorno del club. Tampoco se ha recuperado de la mala gestión de la rebaja del 70 % en los sueldos de los jugadores a causa del frenazo por el coronavirus, ni de la rajada del exvicepresidente Roussaud en la que acusaba al propio presidente de meter la mano en la caja, que aún está siendo investigada. Las elecciones del 2021 añaden picante a esta encrucijada de una entidad que se define como más que club.

De las situaciones bajo sospecha no se salva ni el trueque con la Juve de Arthur por Pjanic, confirmado ayer. El brasileño se irá al final de esta atípica temporada por 72 millones de euros, más 10 en variables, y el bosnio llegará por 60, más 5 en variables. En esta operación pesan menos las razones deportivas (Arthur no era Xavi, tal y como se le había presentado hace dos años, pero el nuevo mediocentro llega con 30 años y unas cualidades que no encajan en el manido estilo Barça), que el maquillaje económico, con la directiva decidida a evitar a toda costa los números rojos en los balances y que deba avalar un presupuesto de más de 1.000 millones.

Dudas con Setién

Pero si en algo coinciden vestuario y dirigentes es que Setién no forma parte de la solución. En el Celta-Barça del sábado quedó patente el mal ambiente entre el cuerpo técnico y los jugadores con el desplante de Messi a Éder Sarabia, mano derecha del exentrenador del Lugo. En la pausa de hidratación el argentino se dio la vuelta cuando el preparador le hacía unas indicaciones. Quizá sean los rescoldos del mal rollo generado por aquellos comentarios de Sarabia en el último clásico, que no habían gustado nada en el vestuario, y cuya captación y difusión es recordada con enfado por el propio Setién siempre que tiene ocasión. El desencuentro siguió el domingo en una reunión en el vestuario más que caliente.

El caso es que justo ahora conocen unas declaraciones de Xavi, la primera opción de Bartomeu cuando despidió por las bravas a Valverde, en las que el histórico exfutbolista se postula de nuevo para el Camp Nou. «La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar. Nuestro staff técnico se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión», dijo. Otro incendio para un Barça en el alambre.

La visita del Atlético, primera final para los azulgranas

El Barça recibe hoy al peor rival posible, un Atlético de Madrid que ha regresado intratable del confinamiento y ya es tercero en la clasificación. Si el Barça se despide de forma prematura de la posibilidad de ganar la Liga, incluso podría peligrar la cabeza de Setién, en busca de una reacción de cara a una Liga de Campeones que no vuelve hasta agosto. El entrenador cántabro recupera a Sergi Roberto y Busquets, pero no a De Jong ni Dembélé. En el Atlético serán baja los sancionados Koke y Savic. Simeone busca su primera victoria en el Camp Nou después de doce visitas saldadas con cinco empates y siete derrotas.

Alineaciones

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Messi, Luis Suárez y Griezmann.

Atlético: Oblak, Trippier, Giménez, Felipe, Lodi, Marcos Llorente, Thomas, Saúl, Vitolo, João Félix y Diego Costa.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité canario).

Horario: 22.00 horas, M. LaLiga.