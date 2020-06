Burela: Una apuesta decidida por la igualdad que da resultados en la pista

0

La Voz de Galicia

29/06/2020

Para Burela, el fútbol sala femenino no es ninguna moda. La competición que probablemente algunos habrán descubierto con el play off exprés que se celebra en Málaga coincidiendo con el masculino, da alegrías a A Mariña desde hace más de una década. Y por eso, la apuesta por la sección del Pescados Rubén Burela es firme y decidida.

El club mariñano, fundado en el 2001 en una localidad que ni siquiera alcanza los 10.000 habitantes, tiene actualmente 813 socios y más de 200 jugadores en sus distintos equipos. La sección femenina se creó en el 2008, cuando se hicieron con los derechos federativos del Foz FSF. Apenas una temporada después dieron el salto a Primera y hoy son la única entidad nacional con conjuntos de hombres y de mujeres en sus respectivas máximas categorías de fútbol sala.

Con un presupuesto de unos 800.000 euros, la entidad es pionera porque apuesta desde hace años por igualar las condiciones de todos sus jugadores y jugadoras. Y el efecto que eso traslada a la pista no puede mejor, a tenor de los resultados.

El Burela femenino es ahora tricampeón de la Liga española, pentacampeón de la Copa Galicia, bicampeón de la Copa de la Reina y la Supercopa, y también conquistó un Recopa europea oficiosa. Al cuadro naranja le tocará ahora expandir horizontes, pues el título de liga que acaba de conquistar en Málaga le da derecho a disputar la novedosa Champions.

El cuadro burelense atrapó su primer torneo liguero en el ejercicio 2012-13. «Levabamos moi pouco tempo en Primeira e ninguén pensaba que puidéramos conseguir algo así», relataba hace unos días la futbolista viveirense Lara Balseiro. En el 2016 repitieron un logro por el que nunca dejaron de pelear y que ahora ha valido otra reconquista.

La entidad que preside Manuel Blanco entabló en aquella primera gran gesta del 2013 una rivalidad con el Futsi Atlético que admite pocas comparaciones. Desde entonces se han repartido la mayoría de los campeonatos nacionales y, no en vano, el cuadro colchonero es el único que le ha ganado algún partido durante los dos últimos cursos.

La renuncia de las madrileñas provocó que Ourense Envialia y Alcorcón se jugasen ser el rival del Burela en la final por la Liga. En una ajustadísimo partido contra las alfareras, las guerreiras laranxas celebraron su cuarto título seguido. Remataron el pasado curso levantando la Copa de la Reina y este lo iniciaron con la Supercopa y la Recopa europea.

La entidad mariñana aprobó el primer convenio colectivo del deporte femenino

Aunque las victorias mariñanas más celebradas casi siempre llegan en la cancha, son consecuencia directa de lo que ocurre fuera de ella. «Non hai trucos, só un patrocinador volcado (Pescados Rubén) e moito traballo», confesaba el presidente Manuel Blanco en una entrevista reciente sobre la supervivencia de una entidad humilde de una pequeña villa entre trasatlánticos del deporte nacional.

El Pescados Rubén Burela fue pionero al aprobar hace un año para sus jugadoras el primer convenio colectivo de la historia del deporte femenino en España. Con él, la entidad mariñana refleja por escrito unas condiciones laborales de profesionalidad que ya respetaba desde hace años, y además incluye cláusulas como la renovación automática en caso de embarazo.

Las condiciones de trabajo en las que se encuentra la plantilla que gestiona Julio Delgado, al igual que la masculina, permitieron al club acogerse a un ERTE durante los casi tres meses que duró el parón por la pandemia. Regresaron a los entrenamientos el 1 de junio tras salir del expediente de regulación temporal de empleo, y desde entonces prepararon a conciencia los cuarenta minutos que las han aupado a la gloria.

La fase final exprés de Málaga vino agitada, eso sí, por la renuncia del último campeón y líder invicto, el Futsi Atlético. Las colchoneras, que habían solicitado dar por cerrada la Liga respetando la clasificación, abdicaron por el cambio de formato del play off y por no considerar seguras las condiciones sanitarias.

Desde el club mariñano repitieron varias veces que, de no poder retomarse la competición, lo más justo sería premiar al líder, pero trabajaron siguiendo a pies juntillas los protocolos y en la final contra el Alcorcón encontraron su ansiado premio.

Plantilla llena de internacionales

La plantilla de Julio Delgado añade el título más deseado a un palmarés ya extraordinario. El vestuario está plagado de internacionales con España (Peque, Jenny Lores, Ale de Paz, Luci o la portera Ana Romero), con Brasil (Cami, Cilene o la guardameta Jozi) o Portugal (Jenny), pero los egos siempre pasan a segundo plano.

Manuel Blanco: «Es un título para toda A Mariña y también para Galicia»

Manuel Blanco, el presidente del club, se mostró orgulloso de las jugadoras, del equipo técnico, y de la victoria cosechada en Málaga. «Ha sido un triunfo excepcional para acabar una temporada, un título más para toda A Mariña. Han sido momentos duros para todos, aunque yo se lo dedicó a la gente de A Mariña, que lo merece, y a toda Galicia».

De la entrega de las jugadoras indica que todo el mundo dio lo que tenía dentro. «El Pescados Rubén de Burela es un equipo profesional y todas las jugadoras se comportaron como auténticas profesionales. Han entrenado muy duro y aunque no han tenido un partido para competir, lo han hecho muy bien. Otro título para el Burela, que es muy merecido. No ha sido solo este encuentro contra el Alcorcón, el trabajo comenzó en agosto».

Recalca que ha sido una temporada excepcional, que arrancó con el triunfo en Milán y en la Supercopa de España, aunque añadió: «Son triunfos, pero también es verdad que se apuesta muy fuerte por este equipo. Nosotros tenemos un gran patrocinador, Pescados Rubén, que apuesta por nosotros y ahí están los resultados».

Está feliz por todo lo realizado por estas jugadoras. «Podría decir que estoy orgulloso -indica-, aunque sería injusto ya que me quedaría corto. No sé qué calificativo está por encima de orgulloso, pero es como me siento. Es algo impresionante para un pueblo como Burela y para toda A Mariña. Hay muchos aficionados y mucha gente que nos sigue, no solo de A Mariña, también de otras muchas partes de Galicia e incluso de España. El Pescados Rubén de Burela tiene un enorme mérito, aunque a alguna gente le puede parecer fácil conseguir estos éxitos».

Asegura que celebrar el título sin gente no sabe igual. «Estás allí y ahora vamos a disfrutar el título, aunque no me supo ni la cuarta parte de lo que me debería de saber. Ahora lo celebraremos en Burela con los protocolos pertinentes», aseguró.