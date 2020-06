Celades: «Ni he presentado la dimisión, ni la pienso presentar»

0

Valencia / EFE 27/06/2020 14:49 h

El entrenador del Valencia, Albert Celades, dijo en rueda de prensa que ni ha presentado su dimisión como entrenador del equipo, ni la piensa presentar aunque perdiera el domingo en el campo del Villarreal. Además, negó haber perdido el control del vestuario y admitió indirectamente haber mantenido alguna discusión con Maxi Gómez, como trascendió tras el choque ante el Eibar.

«Para nada (he perdido el control del vestuario). Siempre me he sentido muy respaldo por los jugadores: desde el primer día en una situación muy difícil hasta hoy. Solo tengo buenas palabras para ellos», señaló Celades, quien añadió que es completamente falso que hubiera presentado la dimisión.

De hecho, extendió el respaldo que siente al presidente Anil Murthy y al director de fútbol César Sánchez, y señaló que no teme ser destituido en caso de una nueva derrota. «Para nada, de ninguna manera temo por mi puesto. Sólo estoy centrado en el partido de mañana. Venimos de un partido duro y con muy poco descanso, pero estoy seguro de que lo vamos a hacer muy bien», dijo.

Preguntado directamente por el enfrentamiento que tuvo con Maxi Gómez, dijo que siempre ha pensado que las cosas de los vestuarios se arreglan internamente. «Son códigos de los que hemos estado en los vestuarios y así tiene que ser, y entre Maxi y yo está todo muy bien», agregó. «Las cosas de dentro se quedan dentro y se arreglan dentro. Nos han ayudado mucho, es un grupo buenísimo, de buenos futbolistas y de buena gente. Un grupo sano, dispuesto a sumar y a superar adversidades, y muy curtido en muchas cosas. Tenemos un grupo unido que está deseando competir mañana», explicó.