La Xunta reconoce la billarda como modalidad deportiva

25/06/2020 18:03 h

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia ha reconocido, mediante resolución, a la billarda como modalidad deportiva oficial en la comunidad autónoma. «A resolución do recoñecemento da billarda como modalidade deportiva sairá publicada nos vindeiros días no Diario Oficial de Galicia e establécese como paso previo a creación dunha nova federación na que se incluirán os deportes populares e tradicionais de Galicia e na que xa traballa a Secretaría Xeral para o Deporte», aseguran desde la Xunta.

En el argumentario de la decisión se destaca que «bajo la adopción de distintas denominaciones (cachiza, estornela, lipe, pincha o pateiro), la billarda es un juego de equipo cuya práctica aparece constatada en distintas zonas de la geografía gallega desde la Edad Media», al tiempo que se destaca que otras comunidades como Asturias, Canarias, Cataluña o Extremadura tienen prácticas equivalentes y que también se ha extendido su práctica inicial desde las islas británicas a Filipinas, pasando por Alemania, Italia, Pakistán o Corea, entre otros.

Desde la Mariña lucense, por medio de los torneos abiertos (germen de la actual Liga Nacional), se inició en el año 2003 una recuperación que se culmina con este reconocimiento oficial. La Liga se articula en tres conferencias (Nordeste, Noroeste y Rías Baixas). La competición regresó el día 21 con una jornada en A Laracha y continuará este fin de semana con otra en Bueu, bajoun protocolo de medidas de protección y prevención de contagios del covid-19.

Por su parte y de forma paralela, la organización por la Secretaría Xeral para o Deporte de los Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar (programa XOGADE) reserva en su programa desde hace años un espacio propio para los juegos populares. A través de la billarda, de los bolos celtas y de la chave, los escolares practican una actividad física y deportiva al tiempo que promueven y ayudan a mantener la cultura y tradición gallega.

«La actividad física y deportiva, y sobre todo la práctica de los juegos de equipo, son una parte esencial de las vidas y de la historia de los pueblos. El deporte está vinculado a la identidad y a la cultura, y ayuda a entender la forma de ser de las personas que los practican. Además, su valor subyacente como transmisor de valores, hace del elemento deportivo un aspecto esencial en la formación y en la educación formal y no formal de los chicos y chicas, impulsando una ciudadanía activa, tolerante y solidaria. En este marco general y común la toda práctica deportiva, lana práctica de la billarda refuerza además una gestión sana y sostenible del entorno natural, y fortalece una tradición gallega que es común, y nos une, a sitios tan dispares del globo», aseguran desde la Secretaría Xeral para o Deporte.

Añade que la ley 3/2012, del 2 de abril, de deporte de Galicia recoge entre sus principios rectores «el reconocimiento del deponerte cómo elemento integrante de la cultura gallega y la consideración de las modalidades deportivas autóctonas como patrimonio cultural de la comunidad autónoma», estableciendo además que «las administraciones públicas de Galicia promoverán la recuperación, o mantenimiento, la práctica y desenvolvimiento de los deportes autóctonos, propios de la comunidad autónoma, en colaboración con las entidades oficialmente reconocidas en este ámbito».

En este sentido, le corresponde a la Aministración autonómica reconocer las modalidades y las especialidades deportivas, entendiéndose por modalidad deportiva "el conjunto de prácticas y reglas que conforman una forma peculiar de práctica deportiva con carácter autónomo ydiferenciado de cualquier otra». Establece además que la determinación de una modalidad deportiva se hará sobre la base de las técnicas utilizadas para su ejercicio, la destreza necesaria, la diferenciación con otras modalidades, la implantación y el nivel de práctica y que, para el reconocimiento de una modalidad se tendrá en cuenta, entre otros factores, la práctica autóctona».

«Visto o cumprimento pola práctica da billarda das condicións, criterios e parámetros técnico deportivos necesarios para que a citada actividade poida ser recoñecida como modalidade deportiva; vista tamén a súa valía como práctica autóctona e a súa participación no patrimonio cultural galego; consonte as atribucións conferidas pola Lei 3/2012, do 2 de abril, de deporte de Galicia, artigos 5 e 17, resolvo recoñecer como modalidade deportiva en Galicia a billarda, e autorizar a inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia das entidades deportivas que a practiquen», concluye la resolución.