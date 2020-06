David Sanjurjo, cofundador de Ezen: «No estamos hechos para la vida sedentaria»

0

La Voz de Galicia P. Gómez

28/06/2020 05:00 h

El confinamiento ha contravenido el camino vital de personas como David Sanjurjo (Ortigueira, 1985), que desde hace siete años impulsa (junto a otros tres socios) la práctica de la actividad física bajo los parámetros de salud y rendimiento por medio del centro Ezen (con sede en Narón e inminente apertura en A Coruña). Este es el poso que le ha dejado el encierro:

-¿La gente se ha dado cuenta de la importancia del ejercicio físico?

-Ya había una evidencia científica, pero ahora lo hemos comprobado. Y cuando se abrieron las puertas, el ejercicio ha sido la herramienta para salir de casa, o bien para mantener la salud. El confinamiento ha favorecido la conciencia sobre ello. No estamos hechos para la vida sedentaria, sino para movernos.

-¿Cómo han retomado la actividad?

-Estamos al 50 % respecto a febrero. Lo achaco a diferentes factores: el económico (todavía hay gente en ERTE), el miedo y las reticencias (pero animamos a venir a comprobar que estos centros son más seguros que muchas actividades cotidianas porque minimizamos riesgos) y la incomodidad de tener que seguir las normas sanitarias. Esperamos que la gente se anime, aunque tradicionalmente el verano no es la mejor época para los centros de práctica física.

-¿Cómo lo han llevado sus usuarios?

-Ha habido de todo, pero precisamente con la plataforma que estamos desarrollando por internet reforzamos la idea de la individualización. Es un aspecto clave, que cada persona pueda acceder a lo que más se ajusta a sus necesidades. Les hemos enviado recomendaciones. Hay gente que en casa hizo lo que pudo, o siguió nuestros vídeos en la edición digital de La Voz.

-Hubo gente que no se asesoró con profesionales.

-Algunos creen que saben entrenarse y pueden llegar a lesionarse, haciendo cosas para las que no están preparados o haciendo caso a pseudoentrenadores. La gente que ha estado con nosotros ha mejorado y ha logrado un hábito de ejercicio físico, un trabajo previo para que, en caso de patología, no se haya agravado o incluso sea más leve.

-¿Habrá sido una moda?

-Espero que no. Confío en que los hábitos permanezcan. La gente tiene que dar importancia al ejercicio no solo por una cuestión estética, sino por salud. Espero que la pandemia nos haya ayudado a tomar conciencia de lo que somos, pero no podría asegurarlo...

-¿Ha dinamizado al sector?

-Hay más oferta de este tipo de actividades. Nosotros abriremos a mediados de julio en A Coruña, pero con un toque diferente...

-¿Cómo lo ha llevado usted?

-Pues todos los socios hemos pasado el confinamiento trabajando todo el día. Fue mucho estrés en las primeras semanas y después se derivó en una intensidad diferente. Solo sacaba tiempo para entrenarme una hora al día. Hice en casa lo que recomendamos y, aunque es una casa de campo, no tenía más material que una goma. Esa es otra lección que se ha aprendido en la pandemia. No es necesario mucho material para hacer ejercicio.

En marcha una plataforma complementaria de entrenamiento online

La oferta de Ezen se completa desde principios de junio con el impulso de una plataforma de entrenamiento por internet (www.pocketrainer.es) «mediante la que cualquier persona puede acceder a un entrenamiento personal adecuado a sus objetivos, gustos y espacio, con el que además se minimizan los riesgos que acarrea no acudir a profesionales para tutelar este tipo de actividades», según palabras de Sanjurjo.

En la plataforma impulsada por Ezen, todos los entrenadores son titulados universitarios en Ccafyd, especializados en ejercicio físico para la salud, prevención y recuperación de lesiones y alto rendimiento deportivo. Mediante el visionado de planes de entrenamiento sencillo en formato vídeo, ofrecen un plan de entrenamiento totalmente adaptado e individualizado, que incluye videollamadas con el entrenador para consultar dudas o reforzar la orientación del trabajo. «Adaptamos tu entrenamiento al material del que dispongas o lugar donde vayas a realizarlo (gimnasio, casa, aire libre, con o sin material)», afirman desde Ezen.

«Era un proyecto que teníamos en mente hace tiempo, y aprovechamos el confinamiento para desarrollarlo», apuntan.

Reducción drástica de la actividad física de los universitarios

El confinamiento ha reducido de forma importante la actividad física de los universitarios españoles, según el informe «Actividad Física en la población universitaria durante el confinamiento por covid-19 y su relación con la salud» elaborado por la red de investigadores universitarios Exernet y financiado por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El estudio, en el que han participado cerca de 14.000 estudiantes pertenecientes a quince universidades españolas, se ha centrado en describir la actividad física de la población universitaria antes y después del confinamiento; establecer una comparación de hábitos deportivos entre los hombres y las mujeres; e identificar las motivaciones y herramientas utilizadas por los universitarios.

Cabe destacar la brusca caída en la actividad física vigorosa y moderada, con un 32 y un 39 %, respectivamente. De la misma forma, de los datos se desprende que también se ha producido un importante descenso en el tiempo dedicado a caminar, que se ha reducido en un 84 %.

El director general de Deportes del CSD, Joaquín de Arístegui, ha explicado que este trabajo se añade al presentado el pasado lunes, junto con la Adesp y la Fundación España Activa, sobre el impacto económico de la pandemia en el deporte y ha anunciado la posibilidad de completarlos con uno dedicado específicamente al impacto de la pandemia en el deporte profesional.

Arístegui anunció que estos estudios van a reforzar la posición de los investigadores españoles en el ámbito internacional, y ha destacado la necesidad de consolidar el concepto de deporte seguro.