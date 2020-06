La federación española decreta que sus play offs exprés sean sin público

0

La Voz de Galicia Iván Antelo

Redacción 24/06/2020 15:10 h

El vicesecretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Miguel García Caba, ha emilito este miércoles una circular en la que regula la celebración de sus play offs sin público y a puerta cerrada, para evitar que miles de aficionados se desplacen acompañando a sus equipos. Por tanto, ni la fase de ascenso a Segunda, ni la de Reto Iberdrola, ni las fases por el título y de ascenso a Primera y Segunda de fútbol sala contarán con espectadores en las gradas.

Además, la RFEF señala a las territoriales de que sigan su mismo camino con las fases de ascenso que organicen, como es el caso del play off a Segunda B, y les advierte de que toda la responsabilidad jurídica recaerá sobre ellas en el caso de que no sigan sus intrucciones. La federación española responde así a la decisión expresada por la federación extremeña de jugar este play off con un aforo limitado de público, y que eningún caso ha contado con el conocimiento de la RFEF.

En Galicia, Compostela, Arousa, Ourense CF y Barco también habían solicitado a Rafael Louzán que la promición se jugara en Balaídos con la presencia de público, una decisión que el presidente de la RFGF les trasladó que dependería de la Xunta.