El picapica de Piqué

0

La Voz de Galicia M. G. REIGOSA

23/06/2020 16:27 h

Gerard Piqué aprendió mucho al lado de Puyol. Pero hay algo que no se le pegó. Al que fuese su compañero en el Barcelona y en la selección no se le recuerda por sus exabruptos sino por su discreción, por esquivar las polémicas y los charcos. A Piqué, en cambio, le gustan los polvos picapica, las puyas y las puyitas, y no le preocupan los lodos.

En el año 2011, cuando el Barça no tenía rival, su discurso era muy claro: «No hablamos de árbitros, solo jugamos al fútbol». Puede presumir de saber qué dice, cuándo y por qué, y tiene muy claro cuál es su público.

Del año 2015 es su conocido «gracias, Kevin Roldán, contigo empezó todo», que escoció entre los madridistas y fue muy celebrado por los culés.

En el año 2020 el conjunto azulgrana arrancó la competición tras el parón del covid-19 con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Pero ha perdido esa renta, y el central parece que lo vio venir. Tras empatar en Sevilla lanzó la primera andanada: «Va a ser muy difícil ganar esta Liga, al no depende de nosotros... Vamos a hacer todo lo posible. Supongo que se van a perder pocos puntos». Y añadió: «Veo difícil que el Real Madrid pierda puntos, viendo como han ido estas dos jornadas va a ser difícil. Hemos perdido una oportunidad. Pero bueno, lo vamos a intentar

El zaguero ha preferido mantenerse al margen del debate tras la disputa del partido Real Sociedad-Real Madrid, con tres intervenciones del VAR en las que falló a favor del conjunto de Zidane.

En cambio, cogió el guante su entrenador, Setién, al ser preguntado por el arbitraje en ese encuentro: «Nosotros hay cosas que no podemos controlar y que no dependen de nosotros. Nos vale con ganar los partidos. Sobre el partido (el de Anoeta), todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno hará las valoraciones que sean oportunos. Y a mí Piqué, no ahora sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente».

El que no parece muy dispuesto a entrar en la rueda es Zinedine Zidane: «Tengo mi opinión, pero no voy a responder a Piqué o lo que diga el otro. Cada uno puede opinar sus sentimientos». El Barça recibe hoy al Athletic de Bilbao, a las 22 horas, y el miércoles, también a las diez de la noche, el Real Madrid recibe al Mallorca.l