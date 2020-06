Curro Torres cree que fue una falta de respeto jugar con 32 grados

0

El entrenador del Lugo, Curro Torres, comenzó su rueda de prensa tras el encuentro con enfado e ironía cuando se le pidió una valoración: «¿Hablamos del partido, no del tiempo?». Y es que ayer en Lugo se jugó el partido, a las siete y media de la tarde contra el Málaga, con 32 grados. Hace una semana este choque estaba estipulado para las 21.45 horas, pero finalmente La Liga modificó el horario pensando que no iba a hacer tanta calor y dejando ese hueco para el Extremadura-Zaragoza. «Esto no quiero que se vea como una excusa, porque el calor afectó a los dos equipos, pero se supone que estamos en la mejor liga del mundo y hoy se ha faltado al respeto a los que tenían que jugar», señaló el técnico lucense.

Torres apuntó que los jugadores de ambos equipos tuvieron que realizar un esfuerzo que acabó perjudicando el espectáculo. «Ellos quizás han sabido manejar mejor este factor que nosotros», dijo, señalando que además en el caso de su equipo se le juntaba con el partido y el viaje del fin de semana en Las Palmas.

A pesar de ello, el entrenador rojiblanco fue muy claro sobre cómo había jugado su equipo, calificando el partido de malo, con una primera parte, dijo, en la que «no se tomaron buenas decisiones arriba», y en la segunda, «con el partido roto por el cansancio ellos han estado mejor que nosotros».

Aun así, Torres se quiso quedar con lo mejor del encuentro, que a su entender fue el resultado: «El punto es mucho más valioso de lo que podemos pensar, porque incluso haciendo un mal partido pudimos haber ganado». El entrenador asumió todas las posibles culpas del juego de los lucenses, defendiendo a sus jugadores ante las siete finales que le quedan al equipo para salvar la categoría.

«Vamos a estar vivos»

Curro Torres reconoció que la afición puede estar decepcionada por el resultado de ayer pero quiso lanzar un mensaje de optimismo: «Tenemos que darle valor al empate, porque creo que vamos a estar vivos y vamos a tener opciones hasta el final. Somos pequeños, pero juntos seremos más fuertes». El entrenador del Lugo indicó que el partido del Sporting, al ser el domingo, les permitirá trabajar los problemas que está teniendo el equipo, especialmente en ataque. La plantilla, que hoy tiene descanso, retomará los entrenamientos el jueves.

Por su parte el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, destacó que su equipo tuvo ocasiones como para haberse llevado los tres puntos del Ángel Carro, y puso en valor a su plantilla, «que lo han dado todo a pesar de lo que estamos sufriendo».