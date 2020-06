Inscripción previa, identificación y mascarilla en la vuelta del público a los estadios

0

22/06/2020 18:53 h

Pese a que todavía no sea una realidad a la espera de la luz verde por parte de las autoridades competentes, la Liga ya tiene preparado un borrador del protocolo para el regreso del público a los estadios, según desveló la SER. El documento establece las normas para la vuelta de la afición, que deberá inscribirse previamente, ser identificada en los accesos y llevar puesta mascarilla durante el partido, entre otros preceptos.

Según la normativa de la Liga, los aficionados serán divididos en cinco grupos a la entrada, y si el aforo permitido llegase a superar las 20.000 personas, se habilitarían entre cuatro y cinco franjas horarias diferentes de acceso, entre la hora y media antes del inicio del partido hasta los quince minutos en el caso de colectivos vulnerables. También se utilizarán los tornos de manera alterna con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar así la distancia de seguridad.

Aquellos abonados que deseen acudir al estadio, deberán enviar su inscripción previa al club, que será el encargado de establecer los criterios de selección. Una vez en los accesos del estadio, se identificará a cada persona, que tendrá asignada una única puerta específica, mediante el cotejo del DNI y se tomará la temperatura antes de ingresar en el recinto, no pudiendo hacerlo en caso de superar los 37,5 ºC en la primera toma y hacerlo de nuevo en un segundo intento diez minutos después.

Ya dentro del estadio, el aficionado deberá llevar puesta la mascarilla durante el partido y no podrá consumir aperitivos ni bebidas, pues los puestos de este tipo de productos estarán cerrados y se darán dos botellas de agua pequeñas a cada persona a la entrada. Tampoco estarán abiertas las tiendas de productos oficiales del club, ni en el interior ni en los aledaños del estadio. Asimismo, no se podrá caminar libremente por las dependencias del estadio, pues se habilitarán recorridos específicos de entrada y salida, también en los aseos, donde se mantendrá la ocupación fijada por la autoridad competente en cada comunidad autónoma y se marcarán los inodoros que se puedan utilizar. El espectador deberá permanecer sentado en su asiento, que será el más próximo a su butaca habitual en la medida de lo posible pero no exactamente el mismo, y no podrá tocar o abrazar a otros aficionados presentes. Por último, el desalojo se llevará a cabo por filas, comenzando por aquellas que se encuentran más próximas a las salidas, y las pautas se avisarán mediante megafonía durante el partido y al final del mismo.

Código de conducta del espectador

Además de las normas que se establecerán en cada estadio, la Liga también ha establecido un código de conducta para los espectadores con las siguientes pautas a seguir:

-Planifique con tiempo el desplazamiento al estadio

-Antes de cada partido, asegúrese de obtener su puerta de acceso, fila, asiento y franja horaria asignada.

-Estudie toda la información logística y sanitaria antes de desplazarse al estadio.

-Llegue a la hora y lugar que se le ha sido asignada

-Preste atención a la señalética del estadio.

-En la medida de lo posible, permanezca en su asiento durante todo el partido, también en el descanso.

-Dé la espalda a los demás espectadores de su fila cuando se mueva hacia/desde su asiento.

-Conozca de antemano la disposición de los aseos

-Mantenga una distancia de seguridad de dos metros durante sus desplazamientos dentro y fuera del estadio.

-Lleve mascarilla, mantenga una buena higiene de manos, utilice frecuentemente los surtidores de gel hidroalcohólico, evite tocarse a cara y en la medida de lo posible evite tocar los pomos de las puertas.

-Evite abrazarse, chocar las manos… etc, con el resto de las personas.

-Siga los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.