Juan Carlos Unzué padece ELA

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La voz

18/06/2020 11:54 h

Juan Carlos Unzué padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El que fue entrenador del Celta en la temporada 2017/2018 y segundo en la 2013/2014 ha decidido hacer pública su dolencia, degenerativa y para la que, a día de hoy, no existe cura. Está previsto que lo haga en una rueda de prensa a las 13.00 horas, según apuntan varios medios.

Unzué (Pamplona, 1967), desarrolló su carrera profesional como portero de Osasuna, Barcelona, Sevilla y Tenerife, y una vez retirado del fútbol profesional, emprendió su andadura en los banquillos. Formó parte del cuerpo técnico de Luis Enrique en varios proyectos, incluida la temporada del navarro en Vigo, y después probó suerte en solitario.

El Celta fue su primer gran reto como primer entrenador en Primera, aunque no cumplió el objetivo de repetir clasificación europea y el club decidió que no siguiera más allá de la temporada 2017/2018, pese a que él confesó en su despedida que le hubiera gustado continuar. La pasada campaña la comenzó en el Girona, pero fue destituido tras doce partidos y desde entonces no estaba entrenando.

Su hijo Aitor, que ejerció de analista en el Celta durante la etapa de Unzué en Vigo, forma parte actualmente del cuerpo técnico de Luis Enrique en la selección española.