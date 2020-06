Alarma por la falta de personal cualificado en los centros deportivos gallegos

0

La Voz de Galicia La Voz

17/06/2020 18:16 h

El colegio de licenciados en educación física y ciencias del deporte (COLEF) ha hecho público un demoledor informe sobre la falta de cualificación en la práctica totalidad delos gimnasios de Galicia. Una quema de la que ni siquiera se salvan los de gestión pública. Las cifras, tras un estudio realizado en 50 centros, son contundentes. En el 95 % de las instalaciones visitadas hay, al menos, un trabajador sin titulación ejerciendo.

Los resultados, según el COLEF, son todavía más preocupantes en disciplinas como el crossfit, el pilates o el yoga. Desde el organismo denuncian que los centros de reciente creación dedicados a la práctica de estas modalidades, no solo no cuentan con trabajadores cualificados, sino que además dan validez a titulaciones no homologadas de centros privados. Los colegiados advierten de que no contar con profesionales adecuados vulnera la legalidad y puede tener consecuencias penales.

Los centros de gestión municipal también están en el punto de mira. «La totalidad de las empresas visitadas concesionarias de servicios deportivos públicos que están gestionando los servicios en ayuntamientos gallegos, tampoco cumplen con los artículos legales», señala el documento. El COLEF ha informado de estas anomalías a la Secretaría Xeral para o Deporte.