«Hicimos un partido muy completo, solo nos faltó acierto para finalizar»

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

lugo / la voz 16/06/2020 23:23 h

La vuelta del Lugo al Ángel Carro supuso también el final de una racha de seis partidos sin perder. Algo que no cambia los ánimos de Curro Torres para seguir la lucha por la permanencia. «Sabemos que esto es muy largo y muy difícil. Nuestro pensamiento no cambia en nada por esta derrota. Tenemos que seguir trabajando e ir a Las Palmas a por tres puntos. Tenemos muy claro cuál es nuestra realidad como equipo y que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir el objetivo», explicó el técnico.

El Lugo se ajustó al plan diseñado por el exjugador del Valencia, que solo lamentó en su rueda de prensa la falta de acierto en el remate: «Hasta el 0-2 hicimos un partido muy completo, pero no estuvimos acertados en la finalización. Ellos, sin embargo, tienen mucha pegada. Luego con la expulsión de El Hacen tuvimos que hacer un sobreesfuerzo tremendo. No puedo reprochar nada a mi equipo».

Polémica

El estratega rojiblanco, no obstante, se quejó por el criterio arbitral en el 0-1. El gol de Kagawa subió al marcador tras una minuciosa revisión en el VAR. No había fuera de juego porque Campabadal y Campillo habilitaban al japonés, pero Eguaras se llevó el balón con la mano en el rechace al córner que originó el tanto. «Vi la jugada en el descanso. En directo fue muy rápida y no pude apreciarla, pero incluso el propio Eguaras decía que el balón le da en la mano. Él no quiere, pero se lleva el balón con la mano. La norma está ahí y yo creo que es muy claro que deberían anularlo», razonó.

Menos dudas ofrece la expulsión de El Hacen, ya con 0-2 en el marcador. El joven mediocentro mauritano llegó muy tarde y arrolló a Eguaras con los tacos por delante. «No he visto la jugada de El Hacen, pero me dicen que sí que puede ser roja. Nos pilla ya con el partido muy avanzado y hay un déficit por el sobreesfuerzo tremendo. Nos vamos arriba y quedan más espacios atrás para que ellos puedan hacer daño», contó Torres.

Víctor Fernández

El entrenador del Real Zaragoza, por su parte, se marchó contento del Ángel Carro, con su equipo en lo más alto de la tabla de Segunda División: «No voy a entrar a valorar si el resultado es justo. En esta categoría los errores se pagan muy caros. Pero el Lugo es un buen equipo, con fondo de armario y que no va a pasar apuros para salvarse», dijo.