Duro frenazo del Lugo en la escalada

0

La Voz de Galicia suso varela

Lugo / la voz 16/06/2020 23:04 h

Es un tópico del fútbol pero no por ello deja de ser verdad. La resolución de los partidos, en una división tan igualada, se decide por detalles, y más en concreto, por errores, ya sean propios, del rival o incluso ahora hasta del VAR. Buena prueba de ello fue el primer gol que marcó ayer el Zaragoza: un mal despeje lucense tras un córner en la meta de Cantero, una defensa del Lugo que no sale a tiempo, un defectuoso control del zaragocista Eguaras y un rebote que cae en los pies de Kagawa, que este sí, no falla y fusila la meta rojiblanca.

El VAR revisó durante dos minutos la jugada, analizando un posible fuera de juego, pero la defensa lucense habilitó la posición del japonés. Lo que no llegó a valorar el árbitro asistente fue lo que se pudo ver minutos después en la retransmisión del partido: una clara mano de Eguaras que le permite el control y pase del balón a su compañero para que marque. Pero el gol ya estaba validado. Era el minuto 18 y partir de ahí el Lugo ya jugó no solo a remolque si no con los nervios propios del que está necesitado para puntuar y salir de la zona de descenso.

Y eso que el equipo que entrena Curro Torres comenzó bien el partido en un Ángel Carro desangelado, no solo por la falta de público si no por los 14 grados a pocos días de que entre el verano. Los lucenses comenzaron atacando por la banda izquierda, y así a los 35 segundos Yanis ya tenía la primera ocasión. La intención de romper la defensa maña por ese flanco era poner a prueba la parte que se suponía más endeble, donde debutaba Francis, un internacional sub-17 que cubría el puesto de tres lesionados, pero que cumplió de sobra tanto en defensa como en ataque.

Buenos inicios

El Lugo insistió con más ímpetu que puntería, pero demostrando que el equipo salía mejor plantado en el campo que el pasado sábado contra el Racing. El gol del Zaragoza en el minuto 18 suponía una prueba para los de Curro Torres sobre cómo poder afrontar una nueva adversidad y, además, sin el apoyo de la afición. Pasaron los minutos y el equipo no era capaz de materializar las jugadas, mostrando falta de ideas de cara a la portería rival.

La segunda parte arrancó como la primera, con un Lugo ofensivo e impetuoso con el objetivo de equilibrar el partido cuanto antes. Curro Torres quiso ampliar el campo, jugar más por bandas y aprovechar la circulación de balón con la salida al campo de Pita. Pero a medida que fueron pasando los minutos volvieron a aparecer los nervios y los lucenses seguían sin aprovechar las ocasiones.

Quien no perdió la oportunidad fue el Zaragoza que entrena Víctor Fernández, que a medida que transcurría la segunda parte, y con más espacios, sacó a relucir la calidad y experiencia de alguno de sus jugadores. Uno de ellos se llama Eguaras, su capitán, que con un pase magistral a Guti, que entraba de segunda línea, este marcaba el 0-2 ante un vencido Cantero.

Era el minuto 63 y el partido parecía sentenciado. La puntilla vino doce minutos después cuando el árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, expulsó con roja directa a El Hacen tras una entrada dura a Eguaras. Fue la única tarjeta de un encuentro que apenas tuvo faltas ni juego duro. El Hacen, héroe lucense en los últimos partidos de liga ayer mostró una imagen más gris y buena muestra de que no estuvo a gusto en el campo fue la entrada al zaragocista.

Duro castigo

Los quince minutos, más el añadido, que quedaban para terminar el partido ya sobraron. Solo algunos detalles de Manu Barreiro —uno de los cinco cambios que hizo Curro Torres para aportar frescura física y de ideas al equipo— animaron las subidas de los lucenses hacia el área de un inseguro portero maño. Con superioridad numérica y en una contra, el Zaragoza sentenció en el 85 con un gol de Linares. Ya minutos antes el y Luis Suárez tuvieron otras dos ocasiones claras. Solo en el descuento Josete maquilló el resultado para el Lugo tras un barullo en un córner.

FICHA TÉCNICA

LUGO 1: Cantero, Campabadal, Josete, Djaló (F.Seoane, min 89), Kravets, El Hacen, Jaume Grau (Pita, min 46), Jaime Seoane (Alex López, min 81), Gerard Valentín, Carrillo (Cristian Herrera, min 64) y Rahmani (Manu Barreiro, min 64).

ZARAGOZA 3: Ratón, Francés, Atienza, El Yamiq, Nieto, Soro (D.Torres, min 76), Raúl Guti, Eguaras (Zapater, min 86), Burgui (Igbekeme, min 66), Kagawa (Linares, min 76) y Luis Suárez (A.Blanco, min 86).

Goles: 0-1, min 18: Kagawa; 0-2, min 64: Guti; 0-3, min 85: Linares; 1-3 min 92: Josete

Árbitro: Areces Franco (Comité asturiano). Amonestó con roja directa al lucense El Hacen por entrada dura

Incidencias: Sin público en el estadio Ángel Carro. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.