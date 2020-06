Fernando Vázquez sostiene que el calendario del Dépor «vulnera la competición»

0

La Voz de Galicia X. Fernández

12/06/2020 14:57 h

«Entramos en un terreno desconocido». Fernando Vázquez anuncia misterio para el arranque de este peculiar segundo tramo competitivo, avanzando «retos con nuevas exigencias físicas y psicológicas». Encuentra un referente interesante en Alemania: «Va un poco por delante. Allí, después del primer partido dieron un descanso de una semana antes del siguiente, lo que me parece muy correcto». Una receta que nada tiene que ver con la aplicada a su equipo por los designios de La Liga. «Disputar cuatro partidos en diez días, jugándonos lo que nos jugamos... Me cuesta entender por qué», lamenta el técnico. «Es una situación que vulnera la competición, evidentemente».

Sostiene su denuncia en un ejemplo inapelable: «Tengo los mismos intereses que el Oviedo y no hay color entre su calendario y el nuestro. Empezar de repente a jugar cada tres días, sin cumplir a veces las 72 horas de descanso... Somos el equipo con el menor promedio de descanso en la categoría y todos nos jugamos lo mismo. Me parece muy grave».

Vázquez dedicó buena parte de su intervención para los medios a desarrollar su queja fundamentada. «Por qué hay que ir tan rápido. Qué importa una semana más -esgrime el míster-. Está claro que vamos a tener problemas. Aunque después nos regalen el descanso de los demás, no será igual. Lo importante es la primera parte. Qué vamos a hacer. Estamos condenados».

El alivio, insuficiente, solo podrá llegar a través de un viejo remedio. «Haremos rotaciones, por supuesto -avanza el técnico de Castrofeito-. Afortunadamente tengo una plantilla larga, pero simplemente el descanso de cinco días que tendrá el Oviedo frente a los tres que tendremos nosotros debería llevar a reflexionar. Es terrible». «La Liga nos tendría que haber concedido una semana entre el primer y el segundo partido. Si algo vulnera la competición es la recuperación que van a tener mis jugadores respecto a los de otros equipos», insiste el entrenador del conjunto blanquiazul.

Evolución inevitable

El míster encontrará al menos un pequeño desahogo para la fatiga en la principal novedad del reglamento para el retorno de la competición. «Estoy a favor de los cinco cambios. No solo ahora. Ya lo estaba antes. Creo que es una evolución imparable», proclama. «Hubo un momento en el que no había cambios y es inevitable que sigamos evolucionando en el sentido de que un entrenador pueda disponer de toda a su plantilla -pronostica Vázquez-. Un equipo juega contra otro equipo. Todo el equipo, no la mitad. El entrenador tiene a su disposición a toda la plantilla, como en un Mundial. Y si la tienes, por qué no hacer más cambios».

Admite que «cambiar en el medio de la competición puede extrañar, pero hay circunstancias extraordinarias que lo piden». El Deportivo se verá beneficiado en este aspecto por la amplitud de su plantel. «Hay que jugar cuatro partidos en diez días y afortunadamente nos coge con una plantilla grande. Entiendo que la norma de los cambios puede afectar a la configuración de un equipo a principio de temporada. Ahora salen beneficiados los que tienen plantillas largas y en ese sentido el cambio en este momento perjudicará a algunos clubes», admite el preparador blanquiazul. «Espero y deseo que esto se mantenga para el futuro; no solo que haya cinco cambios sino que se permita a un entrenador en varias paradas del partido modificar su equipo», reclama pensando ya en las campañas por venir.