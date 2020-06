El Teucro da forma a un equipo sénior femenino para este año

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 11/06/2020 16:20 h

El Teucro podría salir este año con un equipo sénior femenino y cumplir así uno de sus grandes objetivos. Cuando el anterior equipo directivo —ahora en junta gestora— tomó posesión de su cargo, el presidente, Carlos García-Alén, reconocía que ese era uno de sus grandes objetivos. Durante su mandato no se puso cumplir y cuando el año pasado presentó su dimisión, otra vez, volvía a explicar que tenía una espinita clavada al no poder poner en marcha un equipo femenino. Sin embargo, en un contexto adverso, empieza a aflorar la posibilidad de que eso se ponga en marcha. En la presentación oficial este martes de Irene Vilaboa como técnico del primer equipo, José Ameijeiras, miembro de la junta gestora, reconoció que 14 ex jugadoras y alguna socia se habían puesto en contacto con el club para poner en marcha un equipo femenino. «Nosotros por supuesto que lo vamos a auspiciar si se dan las circunstancias adecuadas, chicas que quieran jugar con nosotras, bienvenidas sean», señaló Emilio Pintos, Milucho.

Ameijeiras, por su parte, señala que siempre fue una objetivo del club, aunque no estaba previsto que fuese este año: «Hemos mantenido algunas reuniones, estamos muy ilusionados que esto salga adelante, pero sabemos que la situación económica del club es muy complicada y le hemos pedido un esfuerzo en buscar patrocinios y el club va a estar ahí».

En las próximas semanas avanzarán para que «esto pueda salir adelante», explica Ameijeiras, que da todo el mérito a las jugadoras interesadas.