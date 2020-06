¿Rebelión en los vestuarios de la NBA ante el regreso?

0

La Voz de Galicia COLPISA

11/06/2020 18:17 h

Un grupo de jugadores de la NBA tiene dudas sobre participar en la reanudación de la temporada a partir del 31 de julio en el complejo deportivo de Disney World (Orlando), informó la cadena ESPN.

Por el momento ninguno de estos jugadores, que en su mayoría pertenecen a equipos considerados no favoritos al título, ha solicitado formalmente ausentarse de la concentración en Orlando, según el informe del periodista de ESPN Adrian Wojnarowski.

Sin embargo, este tipo de casos estarían contemplados en el acuerdo que la liga y el sindicato de jugadores están cerca de cerrar de cara a la reanudación de la temporada, según Wojnarowski. El acuerdo establecería que los jugadores que tengan condiciones de salud particulares que les pongan en mayor riesgo frente al virus puedan ausentarse de Orlando, mientras que quienes prefieran no jugar por otras razones no sean sancionados pero no reciban los pagos correspondientes a esos partidos.

Protestas raciales Entre las preocupaciones que han expresado, por distintas vías, algunos jugadores sobre la concentración en Disney World están la posibilidad de contagio de Covid-19, la probable separación de sus familias durante semanas, el aislamiento y las fuertes restricciones de movimiento y el riesgo de sufrir alguna lesión por el poco tiempo de preparación con el que contarán antes de competir.

El actual clima de indignación y protestas que vive Estados Unidos a raíz del crimen de George Floyd, en el que han participado los jugadores de la NBA, «también está jugando un rol», dijo Wojnarowski.

Suspendida desde el 12 de marzo por la pandemia, la NBA aprobó la semana pasada su plan para reanudar la temporada con 22 de sus 30 equipos concentrados y jugando a puerta cerrada en Disney World, que debe concluir el 12 de octubre a más tardar.