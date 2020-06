De casa al trabajo, sin mucha vida social y con las máximas medidas de seguridad

0

El Compos, campeón del grupo primero de Tercera, el Ourense CF, el Arousa y el Barco jugarán en julio el ascenso a Segunda en el estadio municipal de Balaídos, en Vigo. Las semifinales se disputarán el sábado 18 y el domingo 19. La final, el sábado 25.

La gran mayoría de los futbolistas de estos cuatro equipos se pasaron encerrados en casa la crisis del covid-19. Sin embargo, algunos integrantes de estos planteles tuvieron mayor libertad de movimientos en este largo confinamiento porque, además del fútbol, tienen que acudir diariamente a sus trabajos. De todos modos, reconocen que la vida social se limitó a las horas de su jornada laboral, sin miedo al contagio, pero sí con muchísimo respeto.

En el Compos, el extremo Gabri Palmás comienza a lo largo del curso deportivo su faena a las nueve de la mañana y la termina con el tiempo justo para comer y subirse al coche para llegar al entrenamiento a San Lázaro. Con Miki Villar se encuentra en el puente de Rande y luego recogen en Pontevedra a Hugo Sanmartín y a Josiño. «Lo llevo bien, aunque a veces en el viaje de vuelta vengo muy cansado», cuenta el futbolista de Moaña, que durante el confinamiento hizo la jornada completa con su padre y con su hermana.

En el Arousa son tres los jugadores que alternan una ocupación laboral con su compromiso con el equipo vilagarciano: Suso Martínez, Adrián Gómez y Cotilla. El primero de ellos, bateeiro de profesión desde hace cinco años.

A poco de cumplir los 27 años, Martín Lamelas, uno de los veteranos del joven plantel del Ourense CF, destaca el ambiente en el reencuentro de toda la plantilla, jugadores jóvenes y con proyección, muy motivados para luchar por el ascenso en el campo. «Nadie se imagina lo duro que podría ser dar positivo en el test previo al partido y por eso sé que todos mis compañeros van a ser muy responsables», subraya.

Mientras, en el Barco son varios los jugadores que compaginan el fútbol con sus respectivas profesiones o actividades empresariales. Es el caso de Ivi Vales y de la mayoría de los jugadores bercianos que se desplazan hasta la vecina Valdeorras. El volante explica que lo pasó peor al principio del confinamiento. «Prácticamente no salía más que para pasear a mi perro».

GABRI PALMÁS, COMPOSTELA

«Nunca tuve miedo, pero sí muchísimo respeto»

Gabri Palmás, atacante del Compos, vivió el confinamiento de una forma muy diferente a la de sus compañeros de vestuario. El futbolista blanquiazul trabaja en una empresa familiar de carpintería de aluminios, que regenta su padre en Moaña. Por este motivo, salvo en los días que el Gobierno lo prohibió, estuvo trabajando y cumpliendo la jornada completa, de 9 a 13, por la mañana, y de 15 a 19, por la tarde. «Cuando no entrenamos hago este horario, que modifico según el plan que tenga en el Compos, si entrenamos por la mañana o por la tarde», explica el joven jugador.

Palmás reconoce que en el tiempo del confinamiento «la carga de trabajo bajó un poco porque no venía mucha gente al taller. De todos modos, nosotros teníamos que salir cuando el cliente lo reclamaba, claro está, siempre con las máximas medidas de seguridad». El futbolista no sintió miedo a un posible contagio, aunque señala que «en una situación como esta, que nunca se había vivido, sientes algo diferente, por supuesto muchísimo respeto por el virus y por lo que estaba viviendo el país».

MARTÍN LAMELAS, OURENSE CF

«Me mediré mucho en el bar, no puedo perderme la fase»

Martín Lamelas es uno de los futbolistas con peso en el ataque del Ourense CF. Mientras se esfuerza para retomar el ritmo de competición necesario para el play off, también está pendiente de seguir colaborando en el negocio de hostelería de su familia: «Estoy un poco más expuesto al público que otros compañeros, pero me mediré mucho en el bar, no puedo perderme la fase final, porque llevo muchos años peleando por cumplir un objetivo como este».

El ourensano, que también participó en el éxito del combinado gallego en la Copa de las Regiones UEFA, enfatiza que se toma muy en serio el tramo final de la liga: «No tengo miedo al virus, pero es lógico afrontar el tema con mucho respeto. Quizás haga menos horas en el bar y nuestros clientes tampoco me van a comprometer. Incluso mi pareja está siendo comprensiva y sabe que mi vida social se recortará al mínimo hasta el 25 de julio, si todo va bien y llegamos a la final. No podemos arriesgar. Estamos muy concentrados en llegar bien preparados a las eliminatorias y mantenernos libres de virus».

SUSO MARTíNEZ, AROUSA

«En la batea pasas mañanas sin hablar más de dos palabras»

Suso Martínez es uno de los capitanes del Arousa. Pero antes de ir a entrenarse, por las mañanas, con más de una jornada arrancando de madrugada, trabaja junto a su suegro en las tres bateas que la familia de la pareja del futbolista tiene en la banda norte de la ría arousana, con su barco con puerto base en Cabo de Cruz, Boiro, localidad de residencia de Suso.

El jugador arlequinado nos cuenta que su mujer y él viven «a diez metros de la casa de mis suegros, y estoy casi todo el día con mi suegro, desayuno y como con él». No obstante, aclara, «en el trabajo él está en la grúa y yo salto de la batea al barco y del barco a la batea», multiplicando por mucho la distancia social requerida en estos tiempos. Hasta el punto de comentar que «cuando te das cuenta te pasas mañanas sin hablar más de dos palabras. Es cómico, de verdad, porque no te enteras de ello. Te comunicas solo por gestos. Desde que comenzó la pandemia no tengo la vida social que tenía antes».

IVI VALES, BARCO

«Debemos recordar lo que ha sufrido mucha gente»

Ivi Vales es uno de los bercianos del Centro de Deportes Barco. Trabaja en una empresa de ayuda a domicilio, aunque en su caso está de modo habitual en su sede: «Tenemos una tienda en la que vendemos material sanitario, incluidos geles o mascarillas».

El talentoso jugador forjado en las filas de la Ponferradina se reconoce optimista a la hora de afrontar la fase final de Tercera División, pero asume que deben contar con la responsabilidad de todos los implicados: «Debemos ser precavidos y recordar lo que ha sufrido mucha gente. Por mi trabajo tuve que desplazarme alguna vez a un hospital y la verdad es que lo veo más seguro que un supermercado, por ejemplo, pero hay que seguir siendo responsable». Ivi Vales reside en Camponaraya, por lo que destaca que «en los pueblos pequeños hay menos riesgos» y también se siente seguro entrenando: «La desinfección fue rigurosa, antes y después de saltar al campo. En el caso del fútbol, debemos ser respetuosos con todo lo que proponga la federación».