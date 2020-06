LaLiga solo contempla la opción de terminar la temporada

0

La Voz de Galicia

MADRID 10/06/2020

Tajante y sin dejar resquicio alguno, al menos públicamente, a la posibilidad de que la Liga tuviera que volver a suspenderse por un rebrote en la pandemia de la Covid-19. Así se mostró este miércoles el presidente de la patronal de clubes, Javier Tebas, quien a diferencia de lo que sucede en otros países, se ha negado a ofrecer algún plan alternativo para decidir al campeón, los descendidos y los clasificados para Europa.

«El escenario de que no se pueda acabar la competición no lo queremos ni nos lo planteamos. Como decimos los abogados, en el imposible caso que eso ocurriese, que no va a ocurrir, tomaremos las decisiones en ese momento», afirmó el máximo mandatario de LaLiga durante un acto con el Ayuntamiento de Madrid en el centro de la capital. A su juicio, hablar ahora de hipótesis sería «entrar en un debate estéril entre los clubes, que ahora deben centrarse en acabar la competición y no perder tiempo», En presencia de representantes del consistorio madrileño, la Comunidad de Madrid y los dos grandes clubes de la capital, Tebas consideró que la vuelta a la competición tras el parón de tres meses por el coronavirus es «un paso, el más importante», pero al fútbol aún le queda «llegar a la meta, que es terminar las competiciones». «Sigo sin dormir hasta que eso se consiga», enfatizó.

El alto dirigente de la patronal pidió «mucha disciplina» para aplicar los protocolos establecidos al preguntarle por la actitud de algunos futbolistas que se han saltado las medidas de cuarentena impuestas por la emergencia sanitaria. «Es muy importante no relajarse en los más de 30 días que nos quedan. Estamos aquí porque todos hemos cumplido las normas sanitarias y las que nos hemos impuesto por los protocolos», añadió.

Evitó polemizar al cuestionarle sobre la posibilidad de que, conforme avancen las fases del desconfinamiento, pueda llegar a entrar público en los estadios. Subrayó a que a día de hoy esa no es su preocupación y recordó que el Real Decreto publicado este miércoles establece que es el Consejo Superior de Deportes (CSD) el encargado de coordinar la prevención y la seguridad en las competiciones, con el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y las ligas.

«Me parece una decisión adecuada, porque hasta el momento en este estado de alarma ha sido el organismo que ha venido coordinando nuestra interlocución con Sanidad. Si hemos llegado aquí es gracias a esa interlocución y confiamos en que continúe de la misma manera con el CSD y entre todos se tomen las decisiones adecuadas para la vuelta cuando tenga que ser», argumentó el presidente de LaLiga.

Sin embargo, el dirigente ya dijo el domingo pasado en Movistar que era partidario de que pudiera volver el público en aquellos estadios donde lo permita la normativa, sin esperar a que todos los territorios lleguen a esa fase. «No voy a entrar en polémicas, mi opinión es única pero no es imprescindible para que vayamos todos avanzando de la mano para ir hacia esa normalidad», matizó este miércoles.

El máximo dirigente de LaLiga dijo que todos los clubes están «de acuerdo» en el protocolo a seguir para los desplazamientos a los partidos, aprobado en la Comisión Delegada de la patronal y que «ya está en vigor», ya que hoy se juega el Rayo-Albacete suspendido y mañana el Sevilla-Betis. «No hay ningún problema con ningún club, todo lo contrario, todos colaborando al cien por cien porque saben que es importantísimo jugar los partidos», explicó.

Por último, Tebas dejó claro que el control económico que establece LaLiga sobre los clubes es idéntico para los clubes que se han acogido a un ERTE y para los demás, ya que lo que se mira es su capacidad de ingresos y sus previsiones de gastos. «Esa ha sido nuestra política, la que en estos siete años nos ha llevado a reducir a cero la deuda con el »stado y aportar más de 1.300 millones de euros cada años. No va a haber ningún cambio. No tendrá que ver con el ERTE si puede fichar un club o no, sino con sus gastos«, zanjó.

Cerezo, dispuesto a dejar el Metropolitano al Real Madrid para jugar con público Madrid

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró este miércoles que estaría dispuesto a que el Real Madrid pudiera jugar en el estadio Wanda Metropolitano si se permitiera la presencia de público en los recintos deportivos al final de la presente temporada, ya que el Santiago Bernabéu se encuentra en obras.

»Si ese tema se diese, que nadie dude que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid«, consideró Cerezo durante un acto de LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid celebrado en el centro de la capital, en el que también estuvieron presentes el director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente rojiblanco recordó que la posibilidad de que se juegue con público en los estadios de fútbol no depende de los clubes, sino »de Sanidad« y del Consejo Superior de Deportes. »Cuando ellos digan, se jugará con público«, añadió. Cabe recordar que la idea del Real Madrid es jugar sin aficionados en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, feudo habitual del Castilla.

Por su parte, el alcalde de Madrid, reconocido hincha del Atlético, recordó que no sería la primera vez que los eternos rivales de la capital se ceden uno al otro los estadios para disputar algún encuentro. Se refirió en concreto a la primera jornada de la Liga siguiente al doblete (1996) del Atlético con Radomir Antic en el banquillo, cuando ganó 2-0 al Celta en el Bernabéu con goles de Kiko y Penev, porque el Vicente Calderón estaba en obras. También recordó el alcalde un choque del Real Madrid que ganó 5-3 al Rayo en el Calderón. Si el club no tiene problemas, el aficionado tampoco», señaló Martínez-Almeida.